المدير الرياضي ليوفنتوس: ديبالا مهم وماندوكيتش لن يرحل لقطر

فابيو باراتيتشي يكشف مصير باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن باولو ديبالا يعد جزءًا رئيسيًا من مشروع السيدة العجوز ومهم بالنسبة للخطة الموضوعة للسنوات المقبلة.

وكان ديبالا قد اقترب من الرجيل هن صفوف يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب رغبة يوفنتوس في الحصول على عوائد لإنعاش الميزانية.

وفي الوقت ذاته، كثر الحديث عن احتمالية انتقال ماريو ماندجوكيتش إلى الدوري القطري مع استمرار فتح سوق الانتقالات الصيفية في دولة قطر رغم إغلاقه في أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

ولكن خرج فابيو باراتيتشي ليؤكد استمرار ماندجوكيتش وديبالا مع يوفنتوس، ويعلن توقف صفقة انتقال املهاجم الدولي الكرواتي إلى قطر وصرف النظر عن هذه الفكرة.

وأضاف: "كل لاعب لدينا مهم لنا وديبالا تحديدًا يعد أحد نجوم الفريق وأبرز أسلحته وجزء أساسي في خطة الفريق للمواسم المقبلة، سعيد ببقائه معنا كل هذه الفترة وأتمنى أن يستمر للأبد"

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يذكر أن جيانلويجي بوفون قد لعب مباراة هيلاس فيرونا اليوم كأولى المباريات التي يلعبها مع يوفنتوس بعد عودته، وأن آخر مباراة خاضها مع اليوفي قبل رحيله عن الفريق إلى باريس سان جيرمان كانت أيضًا ضد هيلاس فيرونا وفي تورينو.