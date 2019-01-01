المدير الرياضي لبولونيا يفجر مفاجأة بشأن مستقبل إبراهيموفيتش

قنبلة الشتاء تلوح في الأفق

فجر المدير الرياضي لنادي بولوني والتر ساباتيني مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش المحتمل عودته للدوري الإيطالي بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي في نهاية العام الجاري.

واقترن اسم السلطان بالعودة لناديه السابق إنتر، لتعزيز مشروع المدرب أنطونيو كونتي في مهمته الشاقة لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الكالتشيو طيلة السنوات الثماني الماضية.

لكن في الساعات القليلة الماضية، انتشرت شائعات في بعض الصحف والمواقع الإيطالية عن اهتمام بولونيا بإبرا، حتى أن بعض المصادر أكدت أن المدير الرياضي للنادي عرض على صاحب الـ37 عامًا حوالي 8 مليون يورو مقابل التوقيع معه لمدة 18 شهرًا.

وبعد هزيمة بولونيا أمام إنتر في اللحظات الأخيرة بهدف مقابل اثنين في واحدة من مباريات الجولة الحادية عشر لجنة كرة القدم، قال ساباتيني لوسائل الإعلام الإيطالية "إبراهيموفيتش يريد التوقيع معنا لعلاقته القوية مع سينيسا، والتوقيع معه ليس مستحيلاً".

سيداتي سادتي...رحّبوا معنا بهدّاف البريميرليج حتى الآن! 👑



يعشق الشباك بما في ذلك خارج ستامفورد بريدج 🥅#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/GVaT0CnenP — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وختم حديثه المقتضب "إذا تمت الصفقة ستكون عاطفية، إن إبرا يرغب في مساعدة ميهايلوفيتش (المصاب باللوكيميا)، ويمكنني القول بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الجنون".