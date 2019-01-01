المدير الرياضي لبروسيا دورتموند: انجلترا أفضل من ألمانيا في انتاج المواهب

تعرف على تصريحات مايكل زورك حول المقارنة بين المواهب في ألمانيا وانجلترا

أشاد مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، بقدرات انجلترا على إنتاج المواهب بصورة أفضل من ألمانيا.

بروسيا دورتموند تعاقد مع جادون سانشو الإنجليزي من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، كما يسعى بايرن ميونخ لضم كولوم هودسون أودوي من تشيلسي.

وقال زورك في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "لو عدنا بالزمن 5 أو 10 سنوات لوجدنا أنّ الأندية الإنجليزية هي من كانت توقع مع لاعبين ألمان، ولكن في الوقت الرهن المدرسة الإنجليزية تطورت للغاية".

وتابع: "الفرق لم تعد تصرف أموالًا فقط على شراء أبرز اللاعبين أو زيادة الرواتب، ولكن على البنية التحتية أيضًا وتطوير الأكاديمية الرياضية، على سبيل المثال مانشستر سيتي يمتلك أكاديمية على مستويات أعلى من نظائرها في ألمانيا".

صاحب الـ 56 عامًا أوضح أنّ حتى هذه الأندية لو لم تستفد من المواهب بتصعيدهم للفريق الأول فقد يحصلون على أموال من بيع الشباب في سوق الانتقالات.

هل تعلم أن؟ 🤔



50% من التمريرات الحاسمة لكانتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كانت لهيجوايين.. بالرغم من أنهما لعبا مع بعضهما 148 دقيقة فقط!



😘 pic.twitter.com/Ovk3L3XzPd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وأوضح: "مانشستر سيتي حقق 150 مليون جنيه إسترليني مكاسب مالية من بيع لاعبين أقل من 17 و19 عامًا".

واختتم: "للأسف أشعر بأن الكرة الألمانية بدأت تفقد قدراتها في إنتاج المواهب الشابة ومن الصعب إيجاد لاعب بعمر 17 أو 21 عامًا ألماني يمتلك مقومات عالية مثل باقي الدول".

وكان مانشستر سيتي قد تخلى عن أحد مواهب الأكاديمية، براهيم دياز، لصالح ريال مدريد، كما جدد عقد فيل فودين.