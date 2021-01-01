المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: نيمار ومبابي؟ مشروع بوتشيتينو بدأ للتو

مستقبل نيمار ومبابي وحديث لا ينتهي..

قال المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو إن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وصل للتو ليبدأ مشروعه مع نادي العاصمة الفرنسية، ردًا على سؤاله حول مستقبل نيمار وكيليان مبابي.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على باريس سان جيرمان في إياب الدور نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة استضافها على ملعبه "الاتحاد" بترقب جماهيري كبير حول العالم.

وبنهاية رحلة باريس سان جيرمان الأوروبية، ومع تهديد إمكانية حفاظه على لقب الدوري الفرنسي مع تصدر ليل للترتيب حتى الآن، يبدو الحديث في العاصمة الفرنسية فقط عن مستقبل نيمار ومبابي.

ماذا قال ليوناردو حول مستقبل نيمار ومبابي؟

وحول ذلك قال المدير الرياضي للفريق الباريسي ليوناردو لقناة سكاي سبورتس إيطاليا: "مستقبل نيمار ومبابي؟ إنه ليس الوقت المناسب للإعلان عن ذلك وللحديث عن كلا اللاعبين.

وأضاف: "نحن نريد الحفاظ على نجومنا والاستمرار في هذه المجموعة من أجل المنافسة في قادم السنوات، ماوريسيو بوتشيتينو وصل إلى هنا قبل بضعة أشهر، لقد بدأ المشروع للتو"

لماذا قد يرحل نيمار؟

المهاجم البرازيلي لا يبدو في حالة سعادة كبيرة في باريس، حيث شهدت مسيرته العديد من التقلبات والمشاكل والإصابات منذ قدومه للفريق في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

رحيله يبدو واردًا خاصة وأن عمره 29 سنة، كما أن عقده ينتهي في 2022 والنادي مهدد بفقدانه بالمجان، لذلك يجب على برشلونة تقديم العرض المناسب لإعادته إلى كامب نو.

وماذا عن مبابي؟

موقف مبابي يتشابه تمامًا مع نيمار، حيث ينتهي عقده هو الآخر مع النادي الفرنسي في 30 يونيو 2022 ولم يوقع على التجديد حتى الآن.

تصريحات الفرنسي لا تبدو مبشرة، وحتى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق لم يكن متأكدًا من استمرار اللاعب في تصريحاته الأخيرة قبل اللعب ضد سيتي.

مبابي يعتبر من الأهداف الرئيسية لفلورنتينيو بيريز، وهذا الصيف سيكون حاسمًا في محاولات رئيس ريال مدريد للانقضاض على اللاعب.

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الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ضم الثنائي نيمار ومبابي في صيف العام 2017 قادمين من برشلونة وموناكو مقابل أكثر من 400 مليون يورو.