المدير الرياضي لإشبيلية منتقدًا تحكيم مباراة ريال مدريد: فكرت في الانسحاب

المدير الرياضي غاضب للغاية

عبّر رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، عن غضبه من حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد مشيرًا إلى أنّه فكر في الانسحاب.

إشبيلية خسر بهدفين لهدف أمام ريال مدريد في مباراة شهدت إلغاء هدفًا للفريق الأندلسي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال مونشي في تصريحات عقب المباراة: "ماذا تريدونني أن أحلل؟ لا أرغب في الحديث عن شكل الفريق فنيًا أو خطة المدرب، لقد تعرضنا لظلم واضح من الحكم".

وأوضح: "لا أرى سبب لإلغاء الهدف الأول للوكا دي يونج، ولو قرر الحكم عدم احتساب هدف التعادل لكنت نزلت إلى أرض الملعب وطلبت من اللاعبين الانسحاب".

ورغم الخسارة، أكد مونشي أنّه يشعر بالرضا بسبب أداء اللاعبين وقدرتهم على التفوق على عناصر ريال مدريد في أغلب دقائق المباراة، إلا أنّه يشعر بالغضب والاستياء بسبب القرارات التحكيمية.

واختتم: "الجميع شاهد أنّ الهدف الذي جاء في الشوط الأول كان صحيحًا ولكننا لن نصعد الموقف، الأخطاء تحدث في كرة القدم ولن نحاول تضخيم الحدث".

جدير بالذكر أنّ إشبيلية لم يخرج بأي نقطة من ملعب "سانتياجو برنابيو" ضد ريال مدريد منذ الفوز على الأخير في ديسمبر 2008 في الدوري الإسباني.