"مدريد دائمًا يستعيد لاعبيه" .. المدير الرياضي في كومو يحسم مستقبل نيكو باز ورامون

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تحدّث المدير الرياضي لنادي كومو، كارلألبرتو لودي، عن التكهنات المتزايدة بشأن احتمال إقدام ريال مدريد على تفعيل بند إعادة الشراء الخاص بكل من نيكو باز وخاكوبو رامون. وقد أصبح النجمان الناشئان، اللذان تخرّجا سابقًا من أكاديمية "لا فابريكا"، شخصيتين محوريتين للفريق الإيطالي، ما أثار مخاوف جماهير كومو من أن العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو قد تكون في الأفق.

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عين ريال مدريد الساهرة على نجمي كومو الشابين

يراقب العملاق الإسباني عن كثب كلاً من باز ورامون، وهما من أكثر خريجي الأكاديمية الواعدين الذين برزوا من فالديبيباس في السنوات الأخيرة. وقد فرض كلا اللاعبين نفسيهما كعنصرين أساسيين في المشروع الإيطالي، حيث تألقا تحت إشراف الجهاز الفني في الدوري الإيطالي. وبينما يحتفظ النادي بحصة تبلغ 50 بالمئة من رامون إلى جانب خيار محدد لإعادة شرائه، فإن صفقة باز تم تنظيمها بشكل مختلف في الصيف الماضي. وعلى الرغم من انتقاله رسمياً إلى إيطاليا، لا يزال لاعب الوسط الأرجنتيني مرتبطاً بسانتياجو برنابيو عبر بند يسمح للريال باستعادته مقابل مبلغ محدد مسبقاً. وقد أدى هذا الترتيب بطبيعة الحال إلى أسئلة مستمرة حول مستقبلهما على المدى الطويل في لومبارديا، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسهمهما الفردية على الساحة الأوروبية.

وفي معرض حديثه عن الضجيج المحيط بلاعبيه، أقر لودي بالطابع الحتمي لهذه الارتباطات الانتقالية. وأوضح لودي في مقابلة مع Radio Radio Lo Sport، بحسب ما نقلته Defensa Central: «يجب أن أضع نفسي في موقف جماهير كومو، لأنه في نوفمبر وفي مارس يبدأ الناس دائماً بالحديث عن بيع اللاعبين بسبب اهتمام الفرق بهم».

وأضاف: «سواء كان ذلك بسبب التكهنات الصحفية أو لأسباب أخرى، يبدو أن مدريد مستعد دائماً لاستعادة جميع لاعبيه. هذا العام بدأ الناس يتحدثون عن خاكوبو رامون، لكن في الموسمين المقبلين سيحين دور نيكو باز بكل تأكيد».

آليات صفقة نيكو باز

كانت التفاصيل المالية لانتقال باز موضوعاً لنقاش واسع، حيث يصر النادي الإيطالي على أنه يمتلك الملكية الكاملة له في الوقت الراهن. وأوضح لودي أن لاعب الوسط يُعتبر فنياً ملكية دائمة لفريق الدوري الإيطالي، حتى وإن كان ظل ريال مدريد يخيم بقوة على العقد. والهدف بالنسبة لكومو هو الاستمتاع بجودة اللاعب طالما بقي في ملعب جوزيبي سينيغاليا، مع الإقرار بأن رحيلاً مربحاً قد يعود بالنفع في النهاية على خزائن النادي.

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واستفاض لودي أكثر في الحديث عن تفاصيل العقد والعلاقة الصحية بين المؤسستين العريقتين. وأضاف المدير: «الحقيقة أننا أبرمنا صفقة جيدة في الصيف الماضي، لأن نيكو باز الآن لاعب كومو بنسبة 100 بالمئة». وتابع: «ومع ذلك، يمتلك ريال مدريد خيار إعادة الشراء حتى تاريخ معين خلال فترة الانتقالات، كما هو معتاد. وفي تلك الحالة، سيكون بيعاً يعزز عملنا وسيكون مهماً للنادي. سيحين الوقت لإدارة الموقف كما فعلنا دائماً في السنوات الأخيرة. تربطنا علاقة رائعة مع ريال مدريد، لكن علينا الآن أن نستمتع باللاعب، فهو بطل».

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خطط العودة إلى برنابيو

تشير التكهنات في إسبانيا إلى أن قرار عودة باز إلى موطنه السابق قد حُسم بالفعل تقريباً، مع احتمال أن يتم الانتقال في نهاية دورة تطوير مدتها ثلاث سنوات. وقد اختار صانع الألعاب الشاب الانتقال إلى إيطاليا لضمان الحصول على وقت لعب منتظم وقيادة مشروع في الدرجة الأولى، وهو ترف لم يكن ليحظى به وسط صفوف خط الوسط المزدحمة في فريق جوسيه مورينيو. وحتى الآن، أتت المقامرة بثمارها، إذ تطور باز ليصبح واحداً من أكثر القوى الإبداعية إثارة في الدوري.

ويبدو أن الطريق أمام خاكوبو رامون أكثر وضوحاً، مع احتمال عودة المدافع مقابل مبلغ يقل عن 9 ملايين يورو. أما الالتزام المالي المطلوب من أجل باز فسيكون أعلى بكثير، وإن كانت التكلفة الصافية على مدريد تنخفض بفضل مبلغ الانتقال الأولي الذي حصل عليه. وتشير الشائعات إلى أن قيمة إعادة الشراء تبلغ 80 مليون يورو، لكن بما أن كومو دفع 60 مليون يورو في الصيف الماضي، فإن الإنفاق الفعلي للريال سيكون في الواقع أقرب إلى 20 مليون يورو لتأمين خدماته مرة أخرى.

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التطور والرؤية طويلة المدى

بالنسبة لباز، تبقى الأولوية لتطوره داخل الملعب بدلاً من العناوين الرئيسية في الصحف. وقد أشار والده، بابلو باز، مؤخراً إلى أنه رغم تقدير النادي الكبير لابنه، اتفق الطرفان على أن قضاء فترة في إيطاليا هو أفضل خطوة لتقدم مسيرته. وقد سمح له هذا الانسحاب التكتيكي بعيداً عن أضواء برنابيو بأن ينضج بعيداً عن ضغوط العاصمة الإسبانية، ليصبح قائداً لفريق كومو الذي يقدم أداءً يفوق إمكانياته.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، من المرجح أن تزداد الارتباطات بمدريد كثافة، خاصة إذا واصل باز الهيمنة على المباريات بقدراته الفنية. أما الآن، فيبقى كومو مركزاً على أهدافه في الدوري، على أمل أن يقود «البطل» الموجود في صفوفه الفريق إلى النجاح قبل أن يصبح إغراء القميص الأبيض مستحيلاً تجاهله.