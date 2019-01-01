المدير الرياضي لدورتموند يعلن انتقال ديالو إلى باريس سان جيرمان

صفقة ديالو انتهت لباريس سان جيرمان

أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، انضمام مدافع الفريق عبدو ديالو إلى باريس سان جيرمان.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أعلنت منذ يومين الاتفاق بين دورتموند وسان جيرمان على ضم ديالو خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقال زورك في تصريحات لصحيفة "Ruhr": "عبدو قرر أن يخوض تحدي جديد في مسيرته الكروية وتلقينا عرضًا جيدًا ولذلك وافقنا على رحيله".

وبحسب التقارير الصحفية فإن قيمة الصفقة قد تصل إلى 32 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ديالو كان قد لعب في 55 مباراة بالدوري الألماني رفقة كل من ماينز وبروسيا دورتموند خلال آخر عامين.