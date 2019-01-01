المدير الرياضي السابق ليوفنتوس: كنت لأعاقب كونتي لو قال كلماته هذه في عهدي

تصريحات قوية ضد المدرب الإيطالي..

عبّر لوتشيانو موجي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، عن امتعاضه من كلمات أنطونيو كونتي التي أطلقها ضد فريقه إنتر ميلان في أعقاب الهزيمة من بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند قد حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف على الإنتر في سيجنال إيدونا بارك، ليُصعِّب موقف النيراتزوي أوروبيًا ويجعل مصيره بيد النادي الألماني وكذلك برشلونة.

فور انتهاء المباراة، لم يتوانى أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، عن توجيه العبارات القاسية للاعبيه على الملأ، واعتبر أن المشكلة ليست به ولكن بالإدارة التي لم تدعمه باللاعبين المطلوبين مما أدى إلى غياب الخبرة عن الفريق.

موجي بدوره اعتبر أن هذه التصريحات بها نوع من أنواع الإهانة وكان يجب الرد بقوة من إدارة الإنتر، فقال في تصريحات إعلامية "لم يكن ليحدث هذا الأمر أبدًا في ولاتي.".

"لو كنت في النادي كنت سأطارده في اليوم التالي وأعاقبه لهذه الكلمات، أكره أن أقول ذلك لأنه لعب تحتي من قبل، لكنك تعمل وتبني مسارك مع الإدارة ولا يجوز أن تطلق تصريحات مثل هذه."

أنطونيو كونتي - وعادت حليمة لعادتها القديمة

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر، ويؤدي الفريق رفقة كونتي موسمًا مميزًا حتى الآن.