النتائج المباشرة
الانتقالات

المدير الرياضي لإشبيلية: التعاقد مع موراتا أمر معقد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
موقف موراتا معقد في تشيلسي ولكن من الصعب انضمامه لإشبيلية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد خواكين كاباروس، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، صعوبة التعاقد مع ألفارو موراتا من تشيلسي الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب موراتا من الرحيل عن صفوف تشيلسي مع إمكانية الانضمام إلى الفريق الأندلسي.

وقال كارباروس في تصريحات للموقع الرسمي: "نحن بالفعل لدينا اهتمام بالتعاقد مع موراتا، ولكنها عملية معقدة للغاية".

اختيارات المحررين

وتابع: "من الصعب للغاية التفاوض مع تشيلسي وهناك أكثر من خيار لجلب موراتا ولكن الأمور لا تسير بصورة جيدة".

إشبيلية أيضًا يسعى للتعاقد مع منير الحدادي الذي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري مجانًا بعد انتهاء عقده مع البلوجرانا.

وحول هذا الأمر، علّق المدير الرياضي: "إنّه أيضًا خيار جيد للغاية لأنّه صغير السن ولديه الإمكانيات التي نبحث عنها".

واختتم: "عقده ينتهي في يونيو وتقريبًا لن يجدد عقده ولا أدري إن كان سينضم لنا في يناير أم لا. حتى الآن لا يوجد شيء حاسم في الأمر".

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قرر حرمان منير من اللعب لنهاية الموسم بسبب رفضه التجديد.

الموضوع التالي:
أشرف صبحي: استاد القاهرة سيكون جاهزًا إبريل المقبل
الموضوع التالي:
دي ليخت يكشف سبب رفضه مغادرة أياكس في يناير
الموضوع التالي:
إدارة الاتحاد ترفع عرضها للتعاقد مع يونس بلهندة
الموضوع التالي:
المدير الرياضي لبايرن ميونخ: نرغب في ضم موهبة تشيلسي
الموضوع التالي:
روديجر: أودوي استفسر عن ألمانيا
إغلاق