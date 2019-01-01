المدير التنفيذي للأهلي السعودي يبرز مكاسب معسكر النمسا

رسالة مبشرة لمشجعي النادي

تحدث المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي أحمد بامعوضة، عن أبرز المكاسب والنقاط الإيجابية، التي خرج بها الفريق في معسكر استعداده للموسم الجديد، الذي أقيم هذا الصيف في النمسا.

وفي حديثه مع المركز الإعلامي للنادي، راهن المسؤول البارز على ظهور "الأسود" بمستوى مميز في حملة 2019-2020، مؤكدًا أن التحضيرات أظهرت استعداد الفريق لاختباره الرسمي الأول في الموسم الجديد، عندما يصطدم بالهلال في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ولفت كذلك إلى الفريق وصل لقمة الانسجام، وبحسب قوله "هذا ما ظهر جليًا في المستويات المميزة والروح القتالية والانضباطية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون خلال التدريبات اليومية الصباحية والمباريات الودية التي خاضها الفريق في النمسا".

في الوقت ذاته أثنى على المؤشرات الإيجابية من قبل اللاعبين الأجانب، قائلاً "قرار التعاقد معهم كان مدروسًا وفقًا لاحتياجات الفنية التي حددها مدرب الفريق في المعسكر.

نقلًا عن @ariyadhiah:



إدارة الزعيم تسعى إلى تجديد عقد سالم الدوسري لمدة 3⃣ أعوام إضافية pic.twitter.com/zmCjmNr6gK — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 24, 2019

ولم ينس الإشادة بالمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وطاقمه، معربًا عن ثقته في الجميع لتحقيق الفائدة المرجوة من المعسكر الخارجي، وختم حديثه بتوجيه شكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الكرة، وللرئيس المهندس الصائغ ونائبه الأستاذ عبد الصمد القرشي، على متابعتهم المتواصلة لمعسكر الفريق.