المدعي العام: جيجز وجه عدة نطحات إلى حبيبته السابقة

يواجه المدير الفني السابق لمنتخب ويلز اتهامات بالسيطرة والسلوك القسري والاعتداء.

قال المدعي العام لمحكمة التاج في مانشستر، إن ريان جيجز تعمد نطح صديقته السابقة كيت جريفيل خلال مشاجرة في نوفمبر 2020.

ويواجه جيجز، الذي لعب لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي وتولى مؤخرًا تدريب منتخب ويلز، اتهامات بالسيطرة والسلوك القسري والاعتداء، بسبب مزاعم عن إساءة معاملة جريفيل خلال الفترة من 2017 وحتى 2020.

ومثل الرجل البالغ من العمر 48 عامًا أمام المحكمة في اليوم الافتتاحي للقضية، ونفى جميع التهم الموجهة إليه.

ما الادعاءات الموجهة ضد جيجز؟

قال المدعي العام بيتر رايت في المحكمة، إنه خلال حادثة نوفمبر 2020: "فقد جيجز ضبط النفس تمامًا وتعمد نطح [جريفيل] بالرأس، مما تسبب في تورم شفتيها وكدمات".

وقال رايت إن هذه كانت مجرد حالة واحدة من سوء المعاملة على مدى فترة ثلاث سنوات، وإن جيجز أظهر نمطًا من السلوك الشرير.

تضمنت الادعاءات الأخرى ادعاءً بأن جيجز قام عن قصد بضرب إيما، أخت جريفيل، وأنه كان يعامل صديقته في ذلك الوقت بصورة مسيئة عاطفيًا.

جيجز، وعبر محامي الدفاع كريس داو، أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

وقال داو للمحلفين: "كانت هناك خطوط لا يمكن أن يتخطاها السيد جيجز أبدًا".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو عشرة أيام، وسوف تنتقل إلى محكمة التاج في مانشستر يوم الثلاثاء.

استقالة جيجز من تدريب ويلز

قرر الاتحاد الويلزي لكرة القدم إيقاف جيجز عن العمل في 2020، واستقال من منصبه في يونيو، وتولى روب بيج المهمة في غياب جيجز وقاد ويلز إلى الظهور الأول في كأس العالم منذ 1958.

وقال جيجز في بيان أعلن فيه نبأ استقالته: "من الصواب أن يستعد اتحاد ويلز والجهاز الفني واللاعبون لكأس العالم بكل تأكيد والصورة واضحة ودون تكهنات حول منصب المدير الفني".