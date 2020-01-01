المدعى العام يفتح تحقيقًا في هجوم رئيس إنتر على الرابطة

يبدو أن سخرية رئيس إنتر من رئيس الرابطة لن تمر مرور الكرام

أكدت العديد من المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن المدعى العام للاتحاد الإيطالي فتح تحقيقًا في الهجوم العنيف، الذي تعرض له رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو دال بينو من قبل رئيس إنتر ستيفين زهانج.

وأثار العضو المنتدب للأفاعي ضجة على نطاق واسع، بتوجيه انتقادات في منتهى القسوة لرئيس الرابطة، اعتراضًا على تأجيل آخر مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي.

ووصف زهانج قرارات التأجيلات الأخيرة "بالعار"، ولم يكتف بذلك، بل وصف رئيس الرابطة بـ "أكبر مهرج" شاهده في حياته.

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وفي أول ردة فعل على منشور زهانج، ذكرت شبكة " Ansa"، أن المدعى العام لاتحاد كرة القدم جوزيبي شين فتح تحقيقًا فيما قاله رئيس إنتر في حق باولو دال بينو، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.