المداورة تفلح - ميسي أكثر راحة عن المواسم الخمس الأخيرة

البرغوث قد يحقق الدوري الإسباني بأقل عدد من المباريات في السنوات الأخيرة

يقترب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، من حسم لقب الدوري الإسباني حال فاز النادي الكتالوني على ليفانتي مساء اليوم، السبت، في أكثر موسم ارتاح فيه في السنوات الماضية.

ميسي حقق اللقب 9 مرات سابقة ويقترب في الفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه ليصبح الأكثر في تاريخ برشلونة متجاوزًا أندريس إنييستا.

ولعب البرغوث عدد أقل من المباريات خلال الموسم الجاري عن السنوات الماضية، إذ غاب عن 4 مباريات فقط للإصابة بينما غاب عن 5 مباريات لأسباب فنية.

ففي الموسم الحالي، لعب برشلونة 53 مباراة حتى الآن تواجد البولجا في 44 منها من بينها 38 لقاء تواجد فيهم أساسيًا.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فإن النادي الكتالوني لعب 51 مباراة بنهاية شهر أبريل، تواجد الهداف التاريخي في 49 مباراة من بينها 45 لقاء أساسي.

أما في آخر مواسم لويس إنريكي في كامب نو، فقد لعب البرغوث أساسيًا في 45 مباراة من أصل 54 لقاء للنادي الكتالوني، لم يبدأ أساسيًا سوى مرتين فقط.

وفي 2015-2016، ومن أصل 58 مباراة، ظهر البرغوث في 46 لقاء من بينها 43 مرة أساسيًا.

وأخيرًا، في موسم الثلاثية وبعد 51 مباراة تواجد الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية في 48 لقاء ومرة واحدة فقط نزل بديلًا.

فهل يكون ميسي في أتم جاهزية بدنية مع حسم لقب الدوري ليخوض مباراتي ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في رحلة البحث عن الثلاثية الثالثة؟