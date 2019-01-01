المحمدي يسعى لتأمين دفاع الأهلي قبل مواجهة النصر

مواجهة قوية بين النصر والهلال في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى صالح المحمدي المدير الفني المؤقت لأهلي جدة، لتأمين دفاعات الفريق خلال الفترة الحالية من أجل مباريات الدوري السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المحمدي أصر على تأمين خط دفاعه خلال المران الأخير للأهلي قبل مواجهة النصر.

وأشارت الصحيفة أن تأمين الدفاع يأتي من أهمية المواجهة أمام النصر، في مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويسعى الأهلي لمواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي تحت قيادة المحمدي.