المحمدي يرد على سوء الأداء ويوضح إصابة كوكا

أحمد المحمدي مدافع منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي يؤكد أن أحمد حسن كوكا يعاني من إصابة بكدمة في وتر أكيليس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري أحمد المحمدي مدافع فريق أستون فيلا أن الأهم في الوقت الحالي هي النتائج وتحقيق الانتصارات بغض النظر عن النتائج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المحمدي عقب مواجهة أوغندا في ختام مباريات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

وقال المحمدي: "الفوز غالي بكل تأكيد المواجهة كانت صعبة وأوغندا من أقوى فرق المجموعة، ولعبوا مباراة جيدة ويعرفون فريقنا جيدًا لأننا تواجهنا كثيرًا من قبل".

وأضاف: "جاء علينا فرصًا كثيرة لكننا دفاعنا جيدًا وخرجنا بثالث لقاء بشباك نظيفة والشناوي لعب مباراة جيدة للغاية".

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وأكمل ردًا على سوء الأداء: "الأهم في البطولات هو المكسب، كلما تدرجنا في البطولة سيكون الوضع أفضل، ونواجه فرقًا صعبة ورأينا مدغشقر تفوز على نيجيريا".

وأردف: " الفرديات هي ما تحسم المباريات ورأينا صلاح اليوم في الهدف الأول قلب الأمور، وحصلنا على العديد من الفرص والفترة المقبلة صعبة وعلينا التركيز بغض النظر عن الخصم الذي سنواجه، ونحن مستعدون لأي فريق وسنبدأ الاستعداد فورًا".

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واختتم تصريحاته بالكشف عن طبيعة إصابة أحمد حسن كوكا وقال: "هو يعاني من كدة في وتر أكيليس، أتمنى له الشفاء وأن يتواجد في اللقاء المقبل".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في لقاء اليوم واختتم المجموعة الأولى على رأسها لينتظر ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.