المحمدي: لن نقبل بخسارة اللقب الأفريقي

المنتخب المصري عازم على استعادة لقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد أحمد المحمدي؛ قائد منتخب مصر، على أهمية الفوز أمام أوغندا لتصدر المجموعة، موضحًا أن الفريق لن يتنازل عن اللقب الأفريقي.

الفراعنة يلاقون طيور الكركي غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "المنتخب الأوغندي خصم صعب وقوي، نعلم مدى قوته بعد أن شاهدناه في أول مباراتين بالبطولة، لكننا لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز لتصدر المجموعة".

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وأضاف حول الانتقادات بشأن الأداء الدفاعي للفراعنة في البطولة: "نحن نلعب على الهجوم مع تقدم المدافعين في الكرات الثابتة، وهو ما يساعدنا على هز الشباك كما حدث أمام زيمبابوي، وفي الفترة المقبلة سنعمل على تسجيل أهداف أكثر".

المحمدي اختتم: "لن نقبل خسارة اللقب، البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا، والكل يعمل جاهدًا من أجل هذا الهدف وبدعم الجمهور سنصل لحلمنا".

يذكر أن مصر تتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، تليها أوغندا بأربع نقاط، وكلاهما حسما تأهله إلى دور الـ16، بينما ودع منتخبا الكونغو وزيمبابوي المنافسات.