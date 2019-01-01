المحمدي: سعيد بالفوز وفخور بصلاح وتريزيجيه

أحمد المحمدي يعرب عن سعادته بالتأهل ويشيد بصلاح وتريزيجيه والعمل الذي يقوم به منتخب مصر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي إنه سعيد بالفوز والتأهل لدور الستة عشر الذي حققه منتخب مصر اليوم بانتصاره على منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكان المحمدي قد سجل هدف مصر الأول في شوط المباراة الأول الذي انتهى بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء على منتخب الكونغو الديمقراطية. قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالنتيجة ذاتها.

وبعد هدفه في شباك الكونغو، أشار أحمد المحمدي بالرقم 22 دعمًا لصاحب القميص عمرو وردة والمستبعد من قائمة منتخب مصر اليوم على خلفية فضيحة أخلاقية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وعقب المباراة قال أحمد المحمدي إن المنتخب المصري حقق الأهم بالتأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا عقب النقاط الثلاثة التي حققها المنتخب.

وأضاف: "الهدف سجلته بمتابعة لعرضية من صلاح، والهدف الثاني كان ترجمة لعمل رائع من النجمين صلاح وتريزيجيه، جودتهما تصنع الفارق دائمًا"

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يذكر أن منتخب مصر قد فاز في المباراة الأولى له في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء.