المحمدي: دوري 2003؟ الاتحاد حقق اللقب على حساب الأهلي بـ"التحكيم"

صالح المحمدي يروي كواليس مسيرته مع الأهلي

تحدث صالح المحمدي نجم أهلي جدة السابق، عن مسيرته مع الراقي وأفضل بطولة له أثناء ارتداء قميص الفريق الذي أكد على حبه وعشقه للنادي.

وكان المحمدي قد لعب للأهلي قبل أن يتولى تدريبه لفترة خلال الموسم الحالي، وقدم مستويات مميزة خلال قيادته الفنية.

وقال المحمدي في تصريحات عبر إذاعة "يو إف إم": "نهائي الدوري السعودي 2003 الأخطاء التحكيمية غيرت مجرى المباراة وقتها بين الاتحاد والأهلي".

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وتابع: "تغاضى الحكم عن طرد اليامي في بداية اللقاء، وليس هذا الخطأ الوحيد، لكن الأخطاء غيرت مجرى المباراة بالفعل ونتيجتها".

والجدير بالذكر أن الاتحاد حصل على بطولة الدوري 2002 – 2003 على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وعن أفضل بطولة قضاها مع الأهلي كلاعب، قال المحمدي: "البطولة الأجمل لي مع الفريق هي البطولة العربية، من ناحية السيناريو بالكامل للمباريات ومنافسة الاتحاد على اللقب".

وأضاف: "واجهنا فرق كبيرة في البطولة، وقدمنا مستويات رائعة أمام أندية عريقة مثل الإفريقي التونسي الذي فزنا عليه في النهائي".