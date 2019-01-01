المحمدي: أستون فيلا يريد الفوز بكأس كاراباو

أستون فيلا يقابل ليفربول الجولة المقبلة

أكد أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، أن طموح فريقه هو العودة للبطولات والفوز ببطولة كأس كاراباو هذا الموسم.

أستون فيلا عبر لربع نهائي المسابقة، ليضرب موعداً مع ليفربول في "فيلا بارك" بديسمبر المقبل، المباراة التي لم يتضح مصيرها بعد.

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وقال المحمدي في تصريحات نقلتها "إكسبريس": "النادي يحتاج للفوز بالمسابقات مجدداً، نريد العودة لويمبلي ونفوز ببطولة مع أستون فيلا، سيكون أمراً كبيراً".

وأضاف: "المدير الفني تحدث معنا قبل المباراة حول تاريخ النادي في تلك البطولة، وأنه حققها في خمس مناسبات سابقة".

وختم: "الفوز سيعني الكثير لأن هذا نادي كبير في إنجلترا وحول العالم، سيكون رائعاً أن نتأهل ونفوز باللقب بنهاية الأمر".

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ويلعب أستون فيلا أمام ليفربول مساء السبت، ولكن لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته الحادية عشر.