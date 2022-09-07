المحاولة الأخيرة؟ الأهلي يحاول إقناع النصر للتعاقد مع عسيري

هل ينجح الأهلي في إقناع النصر بالاستغناء عن عسيري؟

مازالت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، تحاول التعاقد مع عبد الفتاح عسيري لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ما هو موقف النصر من عبد الفتاح عسيري؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن مصير عبد الفتاح عسيري مع نادي النصر، وموقف رودي جارسيا من اللاعب كذلك.

Shahid

ونشر العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن عسيري سيستمر مع النصر، بناءً على رغبة جارسيا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الكابتن عبد الفتاح عسيري من نجوم العالمي ومكمل مع العالمي، ومن الأسماء المهمة بقائمة جارسيا، وبحول الله يكون موسم مميز له ولكل نجوم العالمي، بالتوفيق للعالمي يا رب".

الأهلي يحاول إنهاء صفقة عبد الفتاح عسيري

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن نادي النصر رفض كافة العروض السابقة المقدمة من النادي الأهلي، للتعاقد مع عبد الفتاح عسيري.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي تقوم بمحاولات حثيثة خلال الوقت الحالي، لإقناع إدارة النصر بالتنازل عن خدمات عبد الفتاح عسيري.

وتريد إدارة الأهلي لإنهاء صفقة عبد الفتاح عسيري قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الراقي.

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