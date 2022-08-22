المحاولة الأخيرة .. اجتماع بين برشلونة ودي يونج لإجباره على الرحيل إلى يونايتد

يواصل برشلونة محاولات التخلص من الهولندي فرينكي دي يونج في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

يبدو أن مساعي نادي برشلونة الإسباني للتخلص من لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج لن تتوقف حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة إلى التخلص من دي يونج، الذي ارتبط طوال فترة الانتقالات الصيفية بالذهاب إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى عدد آخر من لاعبي الفريق من أجل جمع المال اللازم لتسجيل كافة الصفقات الجديدة قبل نهاية سوق الانتقالات.

ويرى برشلونة أن التخلص من دي يونج واللاعبين الزائدين عن حاجة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" سيكون السبيل المناسب لتحسين الوضع الاقتصادي المتراجع للفريق الكتالوني.

ما الجديد في قضية دي يونج؟

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة رتبت اجتماعًا جديدًا مع وكلاء فرينكي دي يونج، في محاولة أخيرة لإجباره على قبول الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكان دي يونج محل اهتمام شديد من مانشستر يونايتد طوال فترة الانتقالات، وتمكن "الشياطين الحمر" بالفعل من التوصل لاتفاق مع برشلونة على الصفقة، لكن الهولندي الدولي يرفض الانتقال إلى "أولد ترافورد" حتى الآن بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

هل يؤثر التعاقد مع كاسيميرو على خطة ضم دي يونج؟

وبعد أن تمكن مانشستر يونايتد من التعاقد رسميًا مع البرازيلي كاسيميرو قادمًا من ريال مدريد الإسباني، فإن فكرة الاستثمار الكبير في ضم دي يونج قد تكون غير مجدية.

لكن صحيفة "ميرور" الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد لم يستسلم بعد في سباق التعاقد مع دي يونج، حيث ترغب إدارة "الشياطين الحمر" في دعم المدرب الهولندي إريك تين هاج، وتوفير كل طلباته في سوق الانتقالات.

هل يرحل دي يونج عن برشلونة؟

النادي الكتالوني طالب دي يونج مؤخرًا بخفض راتبه بنسبة 50% بداية من الموسم الجديد، أو الرحيل عن "كامب نو"، وهي الخطوة التي لاقت الكثير من الاستهجان من قبل عدد من نجوم كرة القدم.

ومن بين هؤلاء النجوم كان الإنجليزي جاري لينيكر نجم برشلونة السابق، الذي يرى أن النادي يعامل دي يونج كأنه قطعة من اللحم.

ويعد دي يونج واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة، ويدين له النادي أيضًا بمدفوعات إضافية تصل إلى 17 مليون يورو من الرواتب المجدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع عدم حل الأزمة بين دي يونج وإدارة برشلونة، فإن ممثلي اللاعب اجتمعوا مع إدارة النادي في وقت سبق من أغسطس الجاري، وأمر النادي بعقد اجتماع آخر هذا الأسبوع، لتكرار الإنذار الموجه للاعب، إما بتقليص راتبه أو الموافقة على عرض مانشستر يونايتد.