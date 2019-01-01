المجحد يحقق رقمًا مميزًا أمام الأهلي صاحب الرقم السلبي

مهاجم الفتح يحقق رقم مميز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر فريق النادي الأهلي، أمام نظيره الفتح، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مباراة الفتح، حيث كان له أرقامًا سلبية أبرزها في التمريرات الخاطئة.

41% من تمريرات فريق الأهلي في الثلث الهجومي أمام الفتح، كانت خاطئة، كثالث أسوأ نسبة له هذا الموسم بعد مباراة الهلال 58% وأحد 42%.

احتفال محمد المجحد بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى #الأهلي ⚽️#الفتح أنهى الشوط الأول متقدم بهدف مقابل لا شئ 👀



(@SPL :📸) pic.twitter.com/1PDXOtBoB4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 20, 2019

بينما كان للاعب الفتح محمد المجحد رقمًا رائعًا أمام الأهلي، بعد هدفيه في مرماه اليوم.

المجحد تمكن من تسجيل 4 أهداف طوال الموسم، 50% من تلك الأهداف في مباراة الأهلي اليوم.

الفتح رفع رصيده للنقطة 31 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الرابع.