المتعاطف الوحيد.. ديشان يمنح بول بوجبا أملًا في العودة لمنتخب فرنسا!

هل يعود لكرة القدم؟

يأمل مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن يتمكن لاعبه بول بوجبا الذي لعب دورًا محوريًا في حصول منتخب الديكة على كأس العالم 2018 من لعب كرة القدم مجددًا.

وألمح ديشامب إلى إمكانية عودة بوجبا إلى صفوف المنتخب الفرنسي، لكن حال نجاحه في كسب حكم مخالف لحكم الإيقاف الذي تبلغ مدته 4 أعوام.

ويغيب بوجبا عن التدريبات حتى مع فريقه يوفنتوس منذ سبتمبر 2023 وهو الوقت الذي صدر فيه حكم إيقافه بشأن تعاطي المنشطات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وقال ديشامب للصحفيين: "لقد تحدثت معه، الأمر صعب جدًا من الناحية النفسية" داعمًا لاعبه الذي يعد من أهم عناصر فرنسا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: “كان الحكم قاسيا، لقد استأنف الحكم، سيكون هناك حكم آخر. سيدافع عن نفسه بكل قوته، لا أحب أن أقطع بالمستقبل، لكنني آمل أن يتمكن من استعادة متعة اللعب مجددًا ومن ثم العودة إلى منتخب فرنسا مرة أخرى".