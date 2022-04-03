المبالغة في الطموح .. لاعب الأخضر السابق يُفسر ثمانية ألمانيا في 2002

حذر محسن الحارثي مدافع المنتخب السعودي السابق لاعبي الأخضر الحاليين من المبالغة في الطموحات ورفع سقف التوقعات عاليًا لمشاركتهم المرتقبة في كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم.

قرعة المونديال التي سُحبت الجمعة الماضي في الدوحة أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة صعبة ضمت بجانبه الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ورغم ذلك إلا أن التفاؤل يُسيطر على الإعلام والشارع الكروي السعودي بإمكانية تكرار إنجاز كأس العالم 1994 والتأهل لدور الـ16.

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الأخضر كان قد دخل مونديال 2002 بطموحات كبيرة وبهدف تكرار إنجاز 1994، لكنه تعرض لصدمة كبرى في اللقاء الأول بالسقوط أمام ألمانيا 8-0 ومن ثم الخسارة أمام الكاميرون بهدف وإيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف.

الحارثي أشار خلال حديثه مع برنامج "ملعب SBC" إلى أن خطأ المنتخب السعودي في 2002 كان المبالغة في الطموح والتفكير بتحقيق نتائج إيجابية والتأهل لدور الـ16 لكن اللاعبين صدموا على أرض الملعب بأداء الألمان وسرعتهم وتمريراتهم وإصرارهم على إحراز الأهداف رغم تقدمهم بفارق كبير.

وأضاف موجهًا حديثه للاعبي المنتخب الحاليين "أتمنى عدم المبالغة في الطموحات حتى لا يحدث مع المنتخب مثلما حدث معنا في مونديال 2002، بالغنا في الطموح وهُزمنا بالثمانية من ألمانيا".

تابع "ذهبنا لكأس العالم وكنا نظن أننا قادرون على الفوز على ألمانيا والتأهل لدور الـ16، لكن فوجئنا في الملعب بأداء الألمان وسرعتهم وإصرارهم على إحراز الأهداف رغم وصولهم للهدف الخامس والسادس".

أتم "رسالتي للاعبي المنتخب هو أننا يجب أن نُفكر فقط في تقديم مستوى ممتاز خلال كأس العالم وفق إمكانياتنا، وأن ندرك أن المنتخبات التي سنواجهها تفوقنا في القدرات الفردية والجماعية والخبرة، علينا ألا نُفكر في النتائج والتأهل، المطلوب فقط تقديم الأداء المطلوب".

يُشار إلى أن المدرب هيرفي رينارد كان قد أكد على صعوبة المجموعة ووجوب الاستعداد جيدًا لتقديم أداء يُرضي الجمهور السعودي، وذلك خلال تعقيبه على نتائج القرعة.