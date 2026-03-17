كيفية حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026: أسعار ملعب مدينة مكسيكو وجميع التفاصيل

تُعد زيارة ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو حلم العمر لعشاق الساحرة المستديرة؛ فهو أحد أعرق الملاعب في تاريخ كرة القدم الدولية، والوحيد الذي شهد نهائيين أسطوريين لكأس العالم.

ففي عام 1970، شاهد 107,412 مشجعاً فوز البرازيل على إيطاليا، في مباراة حسمها صاروخ كارلوس ألبرتو الذي لا يُنسى. وبعد 16 عاماً (1986)، سجل الملعب أكبر حضور جماهيري في تاريخ المباريات النهائية بـ 114,600 متفرج، عندما قاد الأسطورة دييغو مارادونا الأرجنتين للقب على حساب ألمانيا الغربية.

يأخذكم موقع GOAL في جولة شاملة حول كافة التفاصيل الخاصة بافتتاح كأس العالم 2026، من كيفية تأمين تذكرتك إلى الأسعار وكل ما تحتاج لمعرفته.

متى تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو المجموعة الأولى: المكسيك ضد جنوب أفريقيا ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة افتتاح مونديال 2026

أمام الجماهير عدة فرص لاقتناص تذاكر الافتتاح عبر بوابة التذاكر الرسمية لـ "فيفا". تختلف مراحل البيع في طرق الشراء ووسائل الدفع، وهي كالتالي:

1. مرحلة قرعة "Visa" المسبقة

كانت الفرصة الأولى لشراء التذاكر في سبتمبر الماضي، وكانت مخصصة حصرياً لحاملي بطاقات Visa المؤهلين.

2. مرحلة القرعة المبكرة

جرت هذه المرحلة في أواخر أكتوبر، واعتمدت على نظام تقديم الطلبات ثم الاختيار العشوائي. حصل المتقدمون الناجحون على فترات زمنية محددة لإتمام الشراء، مع إعطاء الأولوية لسكان الدول المستضيفة (أمريكا، كندا، المكسيك).

3. قرعة الاختيار العشوائي (بعد قرعة البطولة)

بدأت هذه المرحلة عقب سحب قرعة نهائيات كأس العالم في 5 ديسمبر، حيث يُتاح للمشجعين تقديم طلبات جديدة بناءً على توزيع المجموعات.

4. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". يتوقع "فيفا" نفاذ هذه التذاكر في وقت قياسي نظراً للإقبال الهائل.

ملاحظة: لشراء التذاكر رسمياً، يجب إنشاء حساب على بوابة "FIFA Ticketing" ومتابعة التوفر بشكل دوري.

هل يمكن الحصول على تذاكر مباراة الافتتاح عبر منصات إعادة البيع؟

نعم، يوفر "فيفا" منصة رسمية لإعادة بيع وتبادل التذاكر (FIFA Resale/Exchange Marketplace) لضمان الأمان والشفافية. كما تتوفر التذاكر عبر المنصات الموثوقة عالمياً مثل StubHub، حيث تخضع الأسعار هناك لقوى العرض والطلب.

نصيحة للمشترين: التوفر قد يكون محدوداً جداً والتذاكر تظهر وتختفي بسرعة، لذا يجب الجاهزية التامة ببيانات الدفع والمتابعة المستمرة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم 2026؟

أعلن "فيفا" سابقاً أن أسعار تذاكر بعض مباريات المجموعات قد تبدأ من 60 دولاراً، ولكن المباريات التي تشمل الدول المضيفة، وخاصة الافتتاح، شهدت أسعاراً أعلى بكثير بسبب الطلب التاريخي. تراوحت الأسعار الأصلية في ملعب أزتيكا بين 370 و1825 دولاراً.

تنقسم الفئات كالتالي:

الفئة الأولى (Category 1): الأغلى ثمناً، وتقع في المدرجات السفلية.

الأغلى ثمناً، وتقع في المدرجات السفلية. الفئة الثانية (Category 2): تشمل المدرجات العلوية والسفلية خارج نطاق الفئة الأولى.

تشمل المدرجات العلوية والسفلية خارج نطاق الفئة الأولى. الفئة الثالثة (Category 3): تتركز في المدرجات العلوية.

تتركز في المدرجات العلوية. الفئة الرابعة (Category 4): الفئة الأكثر اقتصادية في المدرجات العلوية.

أما عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub، فيمكن للجماهير الحصول على التذاكر بأسعار تبدأ من حوالي 2200 دولار فما فوق.

أين تقام المباراة الافتتاحية؟

يستضيف ملعب أزتيكا (المعروف رسمياً باسم ملعب "بانورتي" لأسباب تسويقية) الحدث الكبير. يقع الملعب في منطقة كويواكان بمدينة مكسيكو، وهو المعقل الرسمي لنادي كلوب أمريكا والمنتخب المكسيكي منذ عام 1966.

بقدرة استيعابية تصل إلى 87,523 متفرجاً، يعتبر أزتيكا أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر ملعب كرة قدم في العالم. ومع التجديدات الأخيرة، سيصبح الملعب الوحيد في التاريخ الذي يستضيف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم (1970، 1986، 2026).