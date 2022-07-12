"المال لن يحقق لنا إلا الجشع والديون" .. الفرحة مغربية والحسرة سعودية

المنتخب السعودي ودع كأس العالم من دور المجموعات، فيما وصل المنتخب المغربي لدور ربع النهائي

مع كل خطوة يخطوها المنتخبات في كأس العالم قطر 2022، تتزايد حسرة الجمهور السعودي على ضياع تأهل كان ممكنًا لمنتخب بلاده، خاصةً وأن الأخضر أسقط الأقوى في مجموعته؛ منتخب الأرجنتين.

الأخضر السعودي ودع المونديال من دور المجموعات، متذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط، حصدها من الفوز أمام الأرجنتين، بينما هُزم أمام بولندا والمكسيك.

في المقابل، يواصل المنتخب المغربي مشواره في الحدث العالمي، إذ حقق إنجازًا تاريخيًا بالأمس بالتأهل لدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب بشكل عام.

الإعلامي الرياضي السعودي محمد أبو هداية تحسر على منتخب بلاده بعد التأهل التاريخي لأسود الأطلس، مستعرضًا تشكيلة المغرب، التي لا تضم إلا أقلية محلية والغالبية من محترفي أوروبا، في المقابل، تشكيل الأخضر السعودي بالكامل من اللاعبين المحليين، وتحديدًا لاعبي الهلال.

وطالب الإعلامي الرياضي بتطبيق فكر احترافي حقيقي في بلاده، مشيرًا إلى أن التخطيط هو طريق النجاح وليس المال، الذي لا تجني الأندية السعودية من ورائه إلا الجشع والديون.

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ألف مبروك لأسود الأطلسي🇲🇦

▫️الإحتراف الحقيقي والفكر المستقبلي المُمنهج والرؤية الميدانية الخبيرة هي الفيصل .. المال ليس كل شيء ولن يحقق شيء سوى الجشع والديون المستمرة‼️ pic.twitter.com/zsedo9hI6g — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) December 6, 2022

يذكر أن مونديال قطر شهد مشاركة أربعة منتخبات عربية، لكن ودعت السعودية وتونس وقطر من دور المجموعات، فيما تواصل المغرب وحيدة مشوارها.