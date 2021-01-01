المالكي: الجميع في المنتخب السعودي واحد .. ورينارد يرسل لي مقاطع بشكل دائم

لاعب وسط الأخضر السعودي يتحدث عن مواجهة فلسطين

أكد عبد الإله المالكي، لاعب وسط المنتخب السعودي، على أن الأجواء في معسكر الأخضر رائعة وجميع اللاعبين متكاتفة من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز على المنتخب الفلسطيني.

ويحل المنتخب الفلسطيني ضيفًا على شقيقه السعودي مساء يوم الثلاثاء القادم، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المالكي قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "هدفنا هو تحقيق الثلاث نقاط، وسندخل المواجهة بكامل تركيزنا من أجل الصدارة، وصعوبة المباراة قد تكون في تعجل اللاعبين في تحقيق الفوز، لأن هذا الأمر قد يجعله المواجهة صعبة، ولن يكون هناك تركيزًا كبيرًا".

وعلق لاعب نادي الاتحاد على فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث قال: "فترة كورونا كانت صعبة للغاية، لأننا بقينا 5 أشهر بدون كرة قدم أو تمارين في الملعب، وهو الأمر الصعب والمتعب على اللاعبين".

وواصل: "الموسم الحالي صعب جدًا بسبب كثرة المباريات وضيق الوقت، وعدم وجود فرصة للإعداد قبل بداية الموسم، وكان هناك ضغطًا كبيرًا، وعلى الجميع تحمل الظروف التي نمر بها".

وتحدث المالكي عن مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، حيث قال: "دائمًا ما يتواصل مع جميع اللاعبين، حيث يقوم بتوجيهي في الملعب ويرسل مقاطع فيديو لي من أجل توجيه النصائح، وهو يتابع كل مباريات الدوري السعودي، خاصة لاعبي المنتخب".

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واختتم المالكي تصريحاته قائلًا: "جميعنا هنا واحد، وكل اللاعبين يعنيهم فقط المنتخب، فقد نحتاج دعم الجميع، ويجب علينا أن ننسى أنديتنا في المنتخب".

المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، خلف أوزبكستان المتصدر بفارق نقطة واحدة.