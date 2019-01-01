المؤشرات إيجابية - ميسي لا يعاني من آلام ومشاركته في الكلاسيكو واردة

هل يلعب برشلونة الكلاسيكو دون ميسي؟ تعرف على تفاصيل تطور إصابة البرغوث

كشفت الفحوصات الأولية أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لا يعاني من أي إصابة إلا أنّ موقفه من المشاركة في الكلاسيكو لم يتحدد بعد.

ميسي تعرض لكدمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني مما يهدد تواجده أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ميسي خرج من مباراة فالنسيا بورم في منطقة الفخد ولكن صباح اليوم، الأحد، انخفض الورم بصورة كبيرة واللاعب لا يشتكي من شيء.

وأوضحت أنّ البرغوث حضر إلى برشلونة وأكد أنّ حالته البدنية في تحسن وقد يتواجد في الكلاسيكو.

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وأكدت أنّ هداف البلوجرانا سوف يخضع لفحص آخر غدًا، الإثنين، للوقوف على حالته الأخيرة وتحديد موقفه من لعب لقاء الكأس، إلا أنّ المؤشرات إيجابية.

ولن يتدرب اللاعب مع المجموعة غدًاعلى أن يحصل على جلسة علاج طبيعي.

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، قد نفى وجود أزمة في إصابة ميسي مؤكدًا أنّ اللاعب في حالة بدنية جيدة والأمر ليس خطيرًا.

برشلونة لم ينتصر على ريال مدريد في الكلاسيكو بكأس ملك إسبانيا منذ الفوز في "سانتياجو برنابيو" 2-1 في 2012 بربع النهائي.