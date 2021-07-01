المأساة مستمرة .. هازارد يثير مخاوف بلجيكا قبل مواجهة إيطاليا

ضربة جديدة للفريق قبل اللقاء المرتقب

تستمر الأزمات في ملاحقتها للنجم البلجيكي إيدين هازارد، حتى خلال تواجده مع بلاده في بطولة يورو 2020.

هازارد مسيرته تعطلت بشكل كامل مع ريال مدريد بسبب الإصابات، حيث تغيب عن معظم مباريات الفريق منذ انتقاله قادمًا من تشيلسي في 2019 بحوالي 100 مليون يورو.

المشكلة مستمرة مع هازارد في اليورو، حيث هناك بعض الشكوك حول لحاقه بمواجهة إيطاليا في دور الثمانية للبطولة.

متى تعرض هازارد للإصابة؟

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة البرتغال في دور الـ16، وسط شكوك حول انتهاء حظوظه بشكل كامل في اللعب بالبطولة مرة أخرى.

هازارد لم يكن الوحيد، حيث أصيب كذلك كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، ومن غير المتوقع مشاركته أمام إيطاليا.

شبكة " RTL" البلجيكية أكدت استبعاد الثنائي تمامًا من مباراة إيطاليا بمدينة ميونخ الألمانية، مع تواجدهما بشكل رمزي لمساندة بعثة الفريق.

كيف علق روبيرتو مارتينيز على موقف هازارد ودي بروينه؟

مارتينيز قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"كما تعلمون، لم يتمكنا من التدرب مع المجموعة، ربما الأمر متوقع ونحن في صراع مع الزمن وعلينا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف:"غدًا سنعرف ما إذا كان يمكنهما اللعب، لا يمكننا اتخاذ القرار الآن، هدفنا هو جعلهما في أفضل حالة بدنية ممكنة قبل اللقاء".

وتابع:"قد تكون إصابة إيدين صعبة في الوقت الحالي ولكن الأمور مختلفة بالنسبة لدي بروينه".

ماذا قال عن مواجهة إيطاليا؟

وتطرق كذلك مارتينيز إلى اللعب أمام إيطاليا قائلًا:"نحن نحترم جميع لاعبيهم، لديهم فئة فردية رائعة جدًا، وفي نفس الوقت يعملون بشكل جماعي مميز".

واستكمل:"إنهم يدافعون بشكل جيد للغاية ولهذا السبب لم يهزموا في 31 مباراة، هذا الفريق يتميز بالحداثة والديناميكية ولديهم عقلية الفوز كذلك".

وعن اللعب ضد مانشيني:"أنا أحب المدربين مثله، أعرفه من الدوري الإنجليزي وأحدث ضجة هناك، أثبت نفسه محترف وهو دائمًا يحقق نتائج جيدة ولديه فلسفته الخاصة".

كيف تأهلت بلجيكا إلى ربع نهائي اليورو؟

الفريق نجح في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، بعد الفوز على كل من روسيا والدنمارك وفنلندا، ليصعد كأول مجموعة.

وفي دور الـ16 لعبت بلجيكا ضد المنتخب البرتغالي، وأطاحت بكريستيانو رونالدو ورفاقه بهدف أحرزه ثورجان هازارد نجم بوروسيا دورتموند.

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