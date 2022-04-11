الليجا والدوري الإنجليزي في المؤخرة .. أكثر الدوريات في وقت اللعب الفعلي

أصبح الحديث عن وقت اللعب الفعلي أحد المواضيع الشائكة في كرة القدم حاليًا، خاصة وأن العديد من المباريات تشهد أكثر من توقف وهو ما يؤثر على مدة اللعب.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في تعديل وقت المباريات بداية من بطولة كأس العالم 2022، ليصبح 100 دقيقة عوضًا عن تسعين.

وكانت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية قد أكدت أن جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" كان يفكر في تمديد المباريات لما يصل إلى 100 دقيقة أو أكثر من أجل ضمان مشاهدة الجماهير لمباريات أطول.

إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام سريعًا بنفي الأمر، مؤكدًا عدم إجراء أي تغييرات على القواعد المتعلقة بطول مباريات كرة القدم، سواء في مونديال قطر أو أي بطولة أخرى.

النسخة الإيطالية من شبكة "سكاي سبورتس" قامت بتحليل وقت اللعب الفعلي في أهم الدوريات الأوروبية لتخرج بحقيقة مذهلة، وهي أن زمن اللعب الفعلي لا يتجاوز 60% من التسعين دقيقة.

المفاجأة، أن الدوري الهولندي جاء في الصدارة من حيث وقت اللعب، حيث يصل زمن اللعب الفعلي إلى 58.04 دقيقة، أي بنسبة 60% من زمن المباراة.

في المركز الثاني، جاء الدوري الفرنسي، حيث وصل دقائق اللعب فيه إلى 56.18 دقيقة، وبنسبة 58.7% من عمر المباريات.

ثالثًا، جاء الدوري الإيطالي، الذي وصل فيه زمن اللعب الفعلي إلى 54.59 دقيقة، بنسبة 57.1% من زمن المباراة.

ويبدو أننا سننتظر حتى نجد الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الدوري الألماني المركز الرابع، بوقت لعب فعلي يصل إلى 54.14 دقيقة، وبنسبة 56.8%.

وخامسًا، جاء "البريمييرليج" بعدد دقائق لعب يصل إلى 54.47 دقيقة، وبنسبة 56.1% من عمر المباريات.

وفي المركز السادس جاء الدوري الإسباني، حيث تُلعب فيه 53 دقيقة فقط من أصل التسعين دقيقة، وبنسبة 54.3% من عمر المباراة.

وجاء الدوري البرتغالي في المركز السابع، بإجمالي دقائق لعب يصل إلى 51.54 دقيقة، وبنسبة 52.5% من زمن المباراة.

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