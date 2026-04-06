اللقب الثالث على التوالي: «يمكن أن يصبح بي إس في بايرن ميونيخ هولندا في السنوات المقبلة»

ثلاثة ألقاب دوري متتالية ليست سوى البداية: يمكن أن يصبح بي إس في «بايرن ميونيخ» هولندا. نطرح يوميًا على موقع «فوتبالزون» ثلاث فرضيات حول الأندية الهولندية الكبرى. كما نولي اهتمامًا منتظمًا للفرق خارج الثلاثي الكبير التقليدي.

توجت تشكيلة المدرب بيتر بوس يوم الأحد بلقب بطل هولندا دون أن تخوض أي مباراة. وبسبب تعادل فينورد في زيارته لـ FC فولندام (0-0)، أصبح من المستحيل اللحاق بـ PSV في ما تبقى من الموسم. وبذلك أصبح اللقب الـ27 في تاريخ النادي والثالث على التوالي حقيقة واقعة. والسؤال المطروح هو هل يستطيع PSV مواصلة هيمنته في الدوري الهولندي والتحول إلى بايرن ميونيخ هولندا؟ تحدث كل من بوس والمدير الفني إيرنست ستيوارت، من بين آخرين، عن هذا الموضوع في مقابلة مع ESPN بعد حسم اللقب.

يرى بوس أن فرصة استمرار PSV في الهيمنة على هولندا لسنوات طويلة ضئيلة، لكنه يؤمن بأن ذلك ممكن. "في هولندا، تفقد أفضل لاعبيك كل عام. بعد العام المقبل، لن يكون هناك سوى نادٍ واحد مضمون المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وهذا يعني أن الملايين الحقيقية ستذهب إلى نادٍ واحد فقط. في مرحلة ما، تمكن بايرن ميونيخ من انتزاع أفضل اللاعبين من المنافسين. إذا تمكنت من تحقيق ذلك، فستكون قد أحدثت فجوة يصعب سدها"، في إشارة إلى المنافسة مع أياكس وفينورد.

أفاد المدير الفني ستيوارت بأن مقارنة الفريق ببايرن ميونيخ لا تُعتبر أمرًا محظورًا داخل إدارة نادي PSV. وقال: «آمل ذلك. فهذه المقارنة ليست كلمة بذيئة هنا». «بايرن ميونيخ ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للعديد من الفرق نموذجًا في اتباع سياسة جيدة، واتخاذ الخيارات الصحيحة، وفي كل شيء. لقد حظينا بفرصة اللعب ضدهم، ونحن قادرون على ذلك».

لعب بي إس في في يناير الماضي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد النادي الألماني الكبير. بقي شيء واحد عالقاً في ذهن ستيوارت. "لا أجرؤ على القول، فأنت تتلقى هدايا من الجميع قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا، وتتبادلها مع بعضكم البعض. لكن هدية بايرن ميونيخ وحدها، هذا غير عادي. قلم مون بلان. إنهم لا يفعلون ذلك لشخص واحد، بل لعشرة أشخاص على الأقل. ولا أقصد أن أقول إنهم مبالغون للغاية، لكنهم محترفون حقًا. إنها رسالة: هذا نحن، نحن بايرن ميونيخ."

يهدف ستيوارت إلى الفوز بلقب الدوري مرة أخرى مع بي إس في في الموسم المقبل. "إذا فزت باللقب عشر مرات متتالية، فإن الأمور تسير بسرعة. عندها تكون بي إس في هولندا"، يقول بغمزة. يحصل المنافسون في أيندهوفن على نسخة زجاجية من ملعب فيليبس. "يحصلون منا على ملعبنا في شكل زجاجي. هذا رائع أيضًا. ليس الملعب الجديد بعد."