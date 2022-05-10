"اللقاء لا يحتمل!" .. تحذير من الحكم المرشح لكلاسيكو الاتحاد والهلال

يترقب الجميع طاقم تحكيم لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، خاصةً وأن المرحلة المقبلة حرجة وحاسمة لبطل الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن هناك تحذير ما من الاسم الذي يتردد لإدارة اللقاء.

العميد يستضيف الزعيم، في 15 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المحلي، في لقاء الدور الثاني من الموسم.

لقاء الدور الأول حسمه الأزرق لصالحه بثنائية سجلها سالم الدوسري وأوديون إيجالو، مقابل هدف وحيد أحرزه هارون كمارا.

ويحتل النمور حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقين بفارق تسع نقاط على الزعماء؛ أصحاب الوصافة، لكن للهلال مباراة مؤجلة.

الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو هو الاسم الذي يتردد حاليًا في التقارير السعودية، بداعي أنه الأقرب لإدارة هذا الكلاسيكو.

لكن الإعلامي الرياضي هتان النجار حذر من هذا الحكم، مؤكدًا أنه لا يليق بمباراة بحكم هذا الكلاسيكو، خاصةً وأن النتيجة ستكون مؤثرة على حسم بطل الموسم.

وكتب النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد بحث ف الساعات الماضية وجدت ان الحكم البرازيلي سامبايو المرشح للكلاسيكو السعودي الهام بين الاتحاد والهلال اقل بكثير من المباراة واهميتها".

وأضاف: "اتمنى من اتحاد الكرة اعادة النظر واسناد المهمة للحكم الروماني (النخبة) المرشح لمباراة الباطن والتعاون ليحكم لقاء الكلاسيكو. اللقاء لا يحتمل".

بعد بحث ف الساعات الماضية وجدت ان الحكم البرازيلي سامبايو المرشح للكلاسيكو السعودي الهام بين الاتحاد والهلال اقل بكثير من المباراة واهميتها.. اتمنى من @saudiFF اعادة النظر واسناد المهمة للحكم الروماني (النخبة) المرشح لمباراة الباطن والتعاون ليحكم لقاء الكلاسيكو.

اللقاء لا يحتمل. pic.twitter.com/Z0LuWvyfpB — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) May 10, 2022

يذكر أن الاتحاد لم يتوج باللقب المحلي منذ موسم 2008-2009، فيما احتكر الهلال اللقب في آخر موسمين.

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