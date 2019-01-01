اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تزيل اللافتات الخاطئة من مطار القاهرة

إزالة اللافتات الخاصة بالبطولة المقامة حاليًا في مصر لأنها لا تمت للجنة بصلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019 عن إزالة عدد من اللافتات الخاصة بالبطولة في مطار القاهرة الدولي لأنها لا تمت للجنة بأي صلة.

وكانت هذه اللافتات قد أثارت الكثير من الجدل في الوسط الرياضي الأفريقي بسبب تضمنها لأخطاء جسيمة على المستوى الجغرافي تحديدًا.

ورُسم على هذه اللافتات خريطة لدول القارة الأفريقية بدون أعلام دول شمال القارة؛ تونس والجزائر والمغرب، مما خلف ردود فعل غاضبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وبعد إزالة هذه اللافتات من قبل اللجنة المنظمة، أكدت اللجنة على احترامها لكافة الأشقاء العرب في شمال أفريقيا بكافة رموزها الوطنية.

وأكدت اللجنة أنها أزالت تلك اللافتات لأنها لا تعبر عنها ولا تمت بأي صلة للبطولة ولا لمنظميها، بل أنها وضعت في مطار القاهرة دون علم اللجنة ودون عرضها عليها.

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يذكر أن كأس الأمم الأفريقية نسخة العام 2019 تقام حاليًا في مصر في الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.