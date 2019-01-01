اللجنة المنظمة تقترب من الكشف عن تميمة كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية تنطلق يونيو المقبل في مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر العام الجاري، للإعلان عن التميمة الخاصة بالبطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

وتجهز اللجنة في الوقت الحالي، برئاسة محمد فضل نجم الأهلي السابق، إطلاق التميمة الخاصة بالبطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى بالبطولة بجانب كلًا من منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

إقرأ أيضًا - الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد لقاء نهضة بركان

ويسعى الفراعنة في تحقيق البطولة الغائبة منذ 2010 عندما حققها المنتخب المصري على حساب نظيره الغاني في البطولة التي أقيمت في أنجولا.