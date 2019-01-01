اللجنة المنظمة تكشف الستار عن تميمة كأس أمم أفريقيا 2019

بلاد الفراعنة تستعد للعرس الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، برئاسة محمد فضل، عن تميمة البطولة التي ستنطلق في يونيو المقبل.

البطولة من المقرر أن تقام على أرض الفراعنة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما أجريت قرعتها في منطقة سفح الأهرامات بفبراير الماضي.

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وجاءت التميمة باسم "توت"، أسوة باسم الملك توت عنخ أمون أحد ملوك الفراعنة في حقبة ما قبل الميلاد.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بينما حصلت على لقبها من قبل سبع مرات، منها ثلاث مرات على التوالي من 2006 وحتى 2008.

وتقام هذه النسخة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، منها خمس منتخبات عربية، على أن تفتتح مبارياتها بمواجهة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي.