مئات اللافتات تغزو شوارع روما احتجاجاً على وضعية الفريق
هيثم محمد فيسبوك تويتر
استيقظت العاصمة الإيطالية على وقع انتشار لافتات في شوارع وميادين المدينة تحتج على رئيس روما جيمس بالوتا وتراجع نتائج الفريق.
ويملك روما في رصيده 21 نقطة بعد مرور 15 جولة وهو ما يضعه في الترتيب الثامن بالدوري الإيطالي.
فييرا: أتمنى ضرب بالوتيلي في الحائط
🎙️مورينيو ينهال بالمديح على محمد صلاح.👏😍 pic.twitter.com/FYD5BjboeG — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018
وشوهد ما يتعدى المائة لافتة في أبرز شوارع وميادين روما معظمها تحمل جملة "إرحل يا بالوتا" وهاجم أخرى رئيس النادي في عبارات شديدة اللهجة.
#Roma, #Pallotta contestato: in città spuntano 100 striscioni https://t.co/9y8teZx0WO #serieA #roma pic.twitter.com/HMDId1c0PO — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 15, 2018
ولا يقيم بالوتا في روما ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية ويحضر في مناسبات قليلة إلى إيطاليا لمتابعة مباريات وأمور الفريق.
وخسر روما أمام فكتوريا بلزن في آخر مبارياته وقبلها تعادل أمام كالياري بهدفين لكل جانب ليواصل سلسلة إهدار النقاط.
ويلعب روما مساء اليوم، الأحد، أمام جنوى ضمن الجولة السادسة عشر في لقاء مهم قد يحدد مصير المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو من الاستمرار من عدمه في قيادة الفريق.