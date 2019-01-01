اللاعب الذي رفض برشلونة لرغبته في اللعب أمام فالكيرك!

ومواطنه رفض ريال مدريد ولعب في الدرجة الثانية الإنجليزية..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

يحلم أي لاعب بالانضمام لأكبر الأندية في العالم على غرار ريال مدريد وبرشلونة، لكن مع ذلك كان هناك من رفض وتجاهل تلك العروض مفضلاً الانتقال لأندية أقل أو لأسباب غريبة، وبطلي القصة اثنين من أساطير الكرة الدنماركية رفضا فرصًا للانضمام لقطبي إسبانيا.

اللاعب الأول هو المهاجم الدنماركي الشهير بريان لاودروب، والذي حقق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي «الأقوى في ذلك الوقت» عندما انضم إلى صفوف فيورنتينا في بدايات التسعينات.

بدأ فيورنتينا موسم 1992/1993 بشكل رائع ولعب كرة قدم هجومية ورائعة في الجزء الأول من ذلك الموسم.

لكن تغيير المدرب في النصف الثاني من الموسم كان بداية الإنهيار بالنسبة للفيولا، فتدهورت النتائج على الرغم من وجود نجوم آخرين في الفريق مثل ستيفان إيفنبرج وجابرييل باتيستوتا، ليهبط النادي بشكل غير متوقع بعد أكثر من 50 سنة من اللعب في السيري آ، حيث قدم لاودروب قدم مستويات لافتة.

في الموسم التالي تم إعارة لاودروب إلى ميلان، لكنه لم يحظ سوى بعدد قليل من المباريات بسبب نظام المداورة الذي كان يتم اتباعه في النادي في ذلك الوقت، وقانون اللاعب الأجنبي الثالث.

كان فريق ميلان «الأسطوري» في ذلك الوقت لديه سبعة أجانب، بما في ذلك لاودروب، وهم مارسيل ديسايي، جان بيير بابين، ديان سافيتشيفيتش وماركو فان باستن، ما جعل لاودروب يجد معاناة في اللعب باستمرار.

ما صعب الأمر أكثر على لاودروب، أن المدير الفني لميلان في ذلك الوقت، فابيو كابيلو، كان يُفضل اللعب بشكل متحفظ عوضًا عن اللعب الهجومي المباشر الذي كان يُحبه لاودروب.

نجح أسلوب كابيلو في نهاية الموسم، حيث حقق ميلان لقب الأسكوديتو بتسجيله 36 هدفًا فقط في 34 مباراة.

آراد لاودروب إحياء مسيرته الكروية بعد فترة ميلان السيئة، فرفض العودة لفيورنتينا وفضل الانتقال إلى رينجرز.

صنع لاودروب هدفين في أول مباراة له مع رينجرز، ورفض عرضًا بعد 6 أشهر فقط للانتقال إلى برشلونة، وهو الأمر الذي أصاب المدير الفني لرينجرز آنذاك وولتر سميث بالدهشة.

يقول لاودروب عن ذلك «لقد نظر إليّ وقال: بريان، هل حقا ترفض الانضمام إلى برشلونة؟ وقلت له: نعم؛ إنني أفضل اللعب أمام نادي فالكيرك».

لكن قبل ذلك كانت هناك قصة أغرب لدنماركي آخر وهو آلان سيمونسن في عام 1982.

فبعدما تعاقد برشلونة مع مع الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا من بوكا جونيورز لم تكن هناك حاجة لجهود سيمونسن، الذي قرر في خطوة غريبة عدم الانتقال إلى ريال مدريد أو توتنهام هوتسبير ووافق بدلا من ذلك على الانضمام إلى نادي تشارلتون الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

ولم يستمر اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 1977 مع تشارلتون سوى 5 أشهر فقط سجل خلالها 9 أهداف في 16 مباراة، قبل أن يعود للنادي الذي لعب له وهو صغير، وهو نادي فايله الدنماركي.