لم يستطع خريستوس تزوليس التأقلم في هولندا. أنهى نادي إف سي تفينتي اتفاق إعارة اللاعب اليوناني مبكراً. ووفقاً لرون يانس، كان ذلك «التصرف الإنساني» الواجب. الآن، يتسبب ابن الـ24 عاماً في ضجة كبيرة مع كلوب بروج، وانتقال بقيمة أربعين مليون يورو ليس مستبعداً على الإطلاق. يروي قصته لموقع فوتبالزون ضمن فقرة «الجواهر الخفية».

بقلم: لارس كابيو

في منزل عائلة خريستوس تزوليس، ليس من الصعب معرفة أي غرفة نوم هي غرفته. الباب الوحيد المزيّن بشعار ضخم لباوك يكشف بوضوح أين يقضي اليوناني لياليه. على تزوليس أن يكون حذراً عند فتح باب غرفته، وإلا فإن الميداليات والرايات والكؤوس التي لا تُحصى ستسقط ببساطة من الرفوف المحفورة في الجدار.

«هذا هو المفضل لدي»، يقول تزوليس البالغ من العمر تسعة عشر عاماً في الوثائقي «الفتى الذهبي»، وهو يلتقط كأساً من مكان ما. على الكأس الفضية اللامعة مكتوب: أفضل لاعب في بطولة للشباب في إسطنبول. «لماذا؟ لأن ويسلي شنايدر هو من قدّمه لي. لهذا السبب هذه الكأس هي الأفضل».

يشرق وجه تزوليس فخراً وهو يضم كأس عام 2014 بين كفّيه. كثرة الذكريات الملموسة تجعل غرفة نوم طفولته مكاناً مميزاً. كان خريستوس تزوليس في الرابعة من عمره حين ركض للمرة الأولى، وهو طفل صغير، فوق الملاعب اليونانية. فعل ذلك في نادي دوكسا بنتالوفوس، وهو نادٍ متواضع صغير خارج ثيسالونيكي مباشرة، وفي ذلك العمر أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع ذلك الفريق.

المقاعد الاحتياطية في الملعب الرئيسي لدوكسا تفتقد أربعة كراسٍ بلاستيكية زرقاء. والمدرج يفتقد بضعة أخرى، ولم يبقَ الكثير من السقف فوق الجهة الطويلة – والوحيدة فعلاً – من الملعب. ومع ذلك يشعر تزوليس هنا وكأنه في بيته. «هنا خطوت أولى خطواتي في كرة القدم»، يقول مبتسماً. «عشت بعض اللحظات الرائعة هنا».

بين سن الرابعة والثامنة، كان يركض بخفة عبر شفرات العشب الذابلة إلى حدّ ما في دوكسا، إلى أن طرق باوك الباب. هل يرغب تزوليس في الانضمام إلى أكاديمية الناشئين لديهم؟ نعم، كانت الإجابة، وإنْ مع «لكن» حذرة. يتذكر المهاجم في Het Laatste Nieuws: «وقّعني باوك، لكن دوكسا أرادني أن أنهي الموسم معهم».

«لذلك كنت ألعب يوم السبت مع باوك أولاً ثم نقود إلى المباراة الأخرى. كانت الفترة بينهما قصيرة جداً لدرجة أنني كنت أضطر إلى تبديل طقمّي في السيارة». تبقى سنواته في الفئات السنية لدى باوك محفورة في ذاكرته (وفي غرفته). ولن ينسى بالتأكيد مباراة ودية ضد نادي برشلونة. تلقى باوك دعوة من العملاق الإسباني لزيارة كتالونيا. وحتى بعد عقد من الزمن، لا يزال تزوليس يبتسم عندما يتحدث عن ذلك. «أتذكرها كما لو كانت أمس!»

«لعبنا ضد برشلونة وفزنا عليهم 2-1 – كانت تجربة رائعة. رأيناها فرصة لصنع اسم لنا، لأن عدداً كبيراً من الناس كانوا يتابعون البطولة. وهذا بالضبط ما حدث». سجّل تزوليس هدفاً مذهلاً وترك انطباعاً ممتازاً لدى الكشافين الذين كانوا يتجولون في لا ماسيا ذلك اليوم.

«لم أدرك ذلك في حينه؛ لم أعرف إلا لاحقاً. كان برشلونة مهتماً، لكنني كنت صغيراً جداً. وفي النهاية، لم يتم الأمر». موهبة تزوليس لا شك فيها في باوك – حيث سجّل مرة 100 هدف في 48 مباراة لأحد فرق الفئات السنية.

ولذلك شعر الناس في اليونان بخيبة أمل كبيرة عندما اضطرت عائلة تزوليس إلى مغادرة البلاد بسبب الأزمة المالية الحادة. يتذكر والد تزوليس: «خلال الأزمة المالية، لم تكن الأمور تبدو جيدة لنا من ناحية العمل. ولهذا قررنا الانتقال إلى ألمانيا كأسرة».

كان على تزوليس أن يتأقلم مع محيطه الجديد، المدرسة والأصدقاء، لكن قبل كل شيء مع كرة القدم. في ألمانيا، لعب على مستوى أدنى مما اعتاد عليه، في فرق الفئات السنية لأندية غير معروفة مثل SV Alemannia وSC Rosenhöhe. لكن الحنين إلى الوطن سيطر على عائلة تزوليس، ولذلك عادوا إلى بلدهم في عام 2018.

هناك، رحّب به باوك من جديد بذراعين مفتوحتين، وفي أول مباراة له مع فرق الشباب بعد عودته إلى الأراضي اليونانية، سجّل المهاجم فائق السرعة – الذي بدأ في السابق كظهير أيمن – ثلاث مرات فورًا. لم يفقد لمسته الكروية في ألمانيا. خاض ظهوره الأول مع الفريق الأول ضد أولمبياكوس، وفي المباراة التالية مباشرة سجّل هدفه الأول.

في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، عزّز مكانه في التشكيلة الأساسية بهدفين وتمريره حاسمة أمام بشكتاش. وبعد 57 مشاركة مع الفريق الأول، بسط تزوليس، ابن التاسعة عشرة، جناحيه للمرة الثانية. هذه المرة لم تكن وجهته ألمانيا، بل إنجلترا.

كان نورويتش سيتي مستعدًا لتحطيم رقم انتقالاته القياسي لانتزاع تزوليس الموهوب من باوك. بلغت قيمته أحد عشر مليون يورو. ولم يكن ذلك نجاحًا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد سنوات، يكتفي اليوناني بهزّ كتفيه. "ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ انظر فقط إلى دقائق لعبي. أضحك على الأمر الآن. أقل من 800 دقيقة في موسم كامل."

"ومع تبقّي خمس مباريات على نهاية الموسم، كان نورويتش قد ضمن الهبوط حسابيًا بالفعل. هل تعرف كم دقيقة لعبت في تلك المباريات الخمس؟ صفر! رغم أنهم دفعوا الكثير من المال من أجلي، كما تعلم. ما زلت حتى اليوم أغلى صفقة في تاريخ النادي. في إنجلترا، تعلمت أن كرة القدم يمكن أن تكون قبيحة أيضًا. في باوك، كان كل شيء يسير دائمًا كما أريد."

إنه درسٌ قيّم، يقول تزوليس، الذي أُعير في الموسم التالي إلى إف سي توينتي. وكان رون يانس، المدرب الرئيسي آنذاك في إنسخيده، «سعيدًا للغاية» بقدومه. لكن الفرح لم يدم طويلًا. إذ كان تزوليس لا يزال يعاني من إصابة في الركبة ولم يتمكن من إزاحة فيرجيل ميسيديان عن التشكيلة الأساسية.

وكان على يانس أن يقرر: هل ينبغي لتوينتي إنهاء الإعارة مبكرًا؟ نعم، هذا ما شعر به المدرب. وقال يانس لموقع 1Twente: «وازنّا الخيارات، وكنت أرى الشاب كأنه يذبل قليلًا. لقد كان مصابًا، وحتى مشاركاته كبديل بعد ذلك كانت صعبة جدًا. والجانب الإنساني مهم أيضًا».

هذه هي أصعب سنوات مسيرته. تزوليس دائمًا مبتسم، سعيد وودود. «هذه طبيعتي. انظر، كلاعب كرة قدم لديك حياة رائعة. هوايتي هي مهنتي وقد حققت تقريبًا كل أحلامي في سن مبكرة». قبل كل مباراة، يرسم تزوليس إشارة الصليب بأصابعه. وليس من قبيل المصادفة أن أعظم أبطال خريستوس هم يسوع والسيدة العذراء مريم.

وكانت الإعارة الثانية تهدف إلى إعادته إلى المسار الصحيح. عاد تزوليس إلى ألمانيا، هذه المرة إلى فريق الدرجة الثانية فورتونا دوسلدورف. ومع 22 هدفًا (و7 تمريرات حاسمة أيضًا)، برز الجناح الأيسر كهدافٍ مشترك للدوري. أما الجانب السلبي الكبير: الإخفاق المؤلم في ضمان الصعود. فقد أُهدرت بالكامل أفضلية التقدم 3-0 أمام في إف إل بوخوم، بفضل تمريرتين حاسمتين من تزوليس جزئيًا، في مباراة الإياب.

وبطبيعة الحال، فعّل فورتونا خيار الشراء الذي كان قد نصّ عليه في عقد إعارة تزوليس، لكن اليوناني لم يكن خيارًا مناسبًا للألمان على المدى الطويل. وبعد ثلاثة أيام، عاد إلى بروج، حيث دفع كلوب مبلغ 6.5 مليون يورو. وبعد ستة أشهر في بلجيكا، كان بالفعل في أفضل حالاته.

في السنة التقويمية 2025، سجّل تزوليس 25 هدفًا وقدّم 23 تمريرة حاسمة. بهذه الأرقام المذهلة، لا يتفوّق عليه سوى كيليان مبابي، وهاري كين، وإيرلينغ هالاند، وفانجيليس بافليديس، ومايكل أوليس. لذلك تُرمى العروض التي تتجاوز 30 مليون يورو مباشرةً في سلة المهملات من قِبل الأزرق والأسود.

يقول المدرب السابق للنادي نيكي هاين، الذي رحل منذ ذلك الحين، عن تلميذه: «كريستوس شخص يثبت نفسه أسبوعًا بعد أسبوع. ليس فقط من ناحية الإحصاءات أو انطلاقاته التي تشكّل تهديدًا. بل إن عقليته تجعله مكسبًا كبيرًا أيضًا. إنه ينسجم جيدًا جدًا مع المجموعة. محترف يُحتذى به تريد العمل معه كل يوم».

ويتفق والداه تمامًا. تقول والدته عن فتاها الذهبي: «إنه مصمّم ويبقي قدميه على الأرض. إنه شاب هادئ يعمل بجد». ثم تضيف سريعًا: «وهو صعب الإرضاء في الطعام!» ولا يكاد تزوليس ينكر ذلك.

«في الصيف الماضي، عندما كنت قد وصلت للتو إلى هنا، ذهبنا إلى معسكر تدريبي في هولندا. كان على الطاولة تزاتزيكي كل مساء. أعتقد أنني كنت الوحيد الذي لم يأكله. وكان الجميع يضحك فحسب. ومنذ ذلك الحين، بدأوا ينادونني "تزاتزيكي"».

كما تستطيع الصحافة البلجيكية أيضًا رسم صورة مناسبة إلى حدّ ما لـ"تزاتزيكي". «إنه رجل لطيف وممتع، لكنه يحب أن يكون تحت الأضواء. أن يتألّق في الملعب ويحصل على التقدير خارجه». لذلك، عندما فشل تزوليس في الفوز بالحذاء الذهبي في يناير، كان «محطّمًا».

«هل أنا محبط؟ نعم، أنا كذلك. لأنني بصراحة لم أتوقع هذا إطلاقًا»، قال اليوناني بعد أن حصد أردون جاشاري الجائزة. في بلجيكا، يتحدث الصحفيون عن «هبوط هائل في المستوى». «منذ أن خسر الحذاء الذهبي، وهو يعاني ذهنيًا. يمكنك أن ترى ذلك ليس فقط في أدائه، بل أيضًا في وجهه».

لكن الآن عادت الإحصاءات وتسوليس إلى الانسجام من جديد. فبثلاثة أهداف وتمريريْن حاسميْن في آخر أربع مباريات بالدوري – إضافة إلى هدف في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد أيضاً – يبدو أن فترة التراجع قد انتهت. واتضح أن تسوليس لا يحب حقاً فترات التراجع.