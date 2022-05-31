"الكيل بمكيالين" .. عقوبة ضخمة على النصر بسبب الأهلي

"ما توقعنا علبة النصر غالية كذا"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة على نادي النصر، على إثر ما بدر من جماهيره خلال الكلاسيكو أمام الأهلي.

ماذا حدث في كلاسيكو النصر والأهلي؟

العالمي التقى بالراقي على ملعب مرسول بارك في 28 من مايو الجاري، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، إذ تقدم عبد الرحمن غريب للفريق الجداوي في الدقيقة 64، ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للفريق العاصمي في الدقيقة 5+90.

شهدت هذه المباراة قيام أحد جماهير صاحب الأرض بإلقاء زجاجة مياة واحدة تجاه مرمى الضيوف، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

على إثر هذا التصرف، قررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية على النصر قدرها 56 ألف و250 ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف.

هل لجنة الانضباط تكيل بمكيالين؟

هذا القرار سخر منه الإعلامي الرياضي علي العنزي، إذ أسقط على القرار الذي أصدرته اللجنة قبل أيام ضد الاتحاد بغرامة 45 ألف ريال فقط، إثر إلقاء جماهيره ست زجاجات مياة تجاه سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، خلال كلاسيكو الجولة 27، مشيرًا إلى أن هناك كيلًا بمكيالين من قبل اللجنة.

العنزي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما توقعنا علبة النصر غالية كذا".

- لجنة الانضباط غرّمت النصر (56 ألف ريال) .. بسبب رميه قارورة مياه واحدة فقط

- لجنة الانضباط غرمت الإتحاد (45 ألف ريال) فقط .. بسبب رميه 6 قوارير مياه 😃!



ماتوقعنا علبة النصر غالية كذا 🤣 pic.twitter.com/UPd8nwD2GX — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 31, 2022

لكن حقيقة الأمر أن عقوبة النصر مغلظة نظرًا لكونها المرة الرابعة، التي يصدر بها هذا التصرف من قبل جمهور العالمي خلال الموسم الجاري.

لكن كان الإعلامي وليد الفراج قد أوضح أن عقوبة الاتحاد لم تكن مغلظة، بداعي أن اللجنة رأت أن الزجاجات لم تصب أي أحد بالملعب. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الـ11 بـ31 نقطة.

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