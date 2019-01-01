مدرب الكويت يعد بالمفاجآت أمام أستراليا

مباراة قوية تنتظر المنتخب الكويتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد روميو جوزاك المدير الفني لمنتخب الكويت على استعداهم الكامل لمواجهة أستراليا في ثاني جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب الأزرق قد افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على نيبال 7-0، وقد أكد المدرب أن هذا الفوز منح الفريق دفعة منعوية كبيرة.

مدرب قطر يرفض التقليل من المنتخب الهندي

وأوضح جوزاك أنه بصدد القيام ببعض التغييرات في تشكيله الأساسي لمواجهة أستراليا، مضيفًا "اختلاف المستوى الفني بين فرق المجموعة يفرض علينا إجراء تغييرات في التشكيل الخاص بكل مباراة".

"أعلم جيدًا مستوى المنتخب الأسترالي ونقاط قوته وضعفه، يمتلكون لاعبين على مستوً عالٍ ويمتازون بالقوة البدنية، لكن كل هذا لن يمنعنا من اللعب بحثًا عن نتيجة إيجابية".

تابع المدرب الكرواتي "الفوز على نيبال خلصنا من الضغوطات وجعلنا نعيش أجواءً إيجابية، المنتخب الأسترالي سيعاني من الضغوطات كونها المباراة الأولى له في التصفيات".

"أمتلك العديد من المفاجآت لأستراليا غدًا، والمنتخب لديه الرغبة في مجاراة منافس قوي وتأكيد عودته للساحة الآسيوية".

يُذكر أن المنتخب الكويتي ظهر بصورة جيدة خلال بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت مؤخرًا في العراق، وقد حقق نتائج جيدة أبرزها الفوز على السعودية 2-1 والتعادل مع الأردن 1-1.