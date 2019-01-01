الكونفدرالية – نهضة بركان يتخطي الرجاء برباعية وصدارة للصفاقسي بالرغم من التعادل

ملخص الفرق العربية عند نهاية الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية، وفيها حقق نهضة بركان المغربي فوزاً كبيراً على الرجاء، وتعادل الهلال السوداني بهدف لكل فريق أمام زيسكو الزامبي.

حسم نهضة بركان، القمة العربية لصالحه اليوم برباعية في شباك الرجاء، حيث سجل عمران فيدي وألبا ومحمد فرحاني ولابا لصالح نهضة بركان، بينما سجل محسن ياجور هدفي الرجاء البيضاوي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نهضة بركان إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد البطل السابق للبطولة عند النقطة الثانية في المركز الرابع.

ولحساب نفس المجموعة، تمكن حسنية أغادير المغربي من الفوز على حساب أوثو دويو لكونغولي، بهدفين لهدف سجلهما ياسين الرامي، ليرتفع رصيد حسنية أغادير إلى المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويتجمد رصيد دويو عند النقطة الثانية في المركز الثالث.

وبالمجموعة الثانية، تعادل الصفاقسي سلبياً أمام نظيره ساليتاس البوركيني، وفاز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف على حساب إينوجو رينجرز النيجيري، بتوقيع كلاً من إيهاب المساكني وصدام بن عزيزة.

ويتصدر الصفاقسي المجموعة بخمس نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني إينوجو رينجرز بأربع نقاط، وبفارق الأهداف يحتل النجم الساحلي المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة تعادل الهلال أمام زيسكو، بهدف لكل فريق حيث سجل نصر الدين عبد الله للهلال، وتعادل كامبولي لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة يصل الهلال إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بمجموعته، وبفارق الأهداف عن زيسكو صاحب المركز الثاني.