الكونفدرالية - نهضة البركان وحسين داي والرجاء يتأهلون والاتحاد وهلال الأبيض يودعان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مباريات الإياب بدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية اليوم السبت، نتائج متباينة للفرق العربية، وإن كان الأغلبية منهم قد تأهلوا إلى دور الـ32 الثاني.

البداية مع مواجهة هلال الأبيض السوداني أمام موكورا سبور الرواندي، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وهي نفسها نتيجة الذهاب، ليلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وفشل الفريق السوداني في الفوز بضربات الترجيح، حيث هُزم بنتيجة 4-5، ليودع البطولة.

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المباراة الثانية، بين الرجاء المغربي وسيركل ميبري سبورتيف الجابوني، وتلقى بها النسور الهزيمة بهدف وحيد.

لكن لقاء الذهاب بالمغرب كان الرجاء منتصرًا بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى الدور المقبل بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المباراة الثالثة، جمعت الاتحاد الليبي بنهضة البركان المغربي في ديربي عربي، نجح به الفريق المغربي في حسم نتيجته لصالحه بهدف وحيد، سُجل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

نهضة البركان كان قد انتصر كذلك في الذهاب بثلاثية نظيفة، ليقصي الاتحاد من البطولة.

المباراة الرابعة والأخيرة، التقى بها نصر حسين داي الجزائري بجرين إيجيلز الزامبي، وفاز به الفريق الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد.

حسين داي كان قد عاد بالذهاب بالتعادل السلبي من زامبيا، ليحسم اليوم تأهله لدور الـ32 الثاني.