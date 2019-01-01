الكونفدرالية - فوز حسنية أكادير بالديربي المغاربي وتعادل نهضة بركان وهزيمة النصر

أكادير هزم بارادو الجزائري على أرضه ووسط جماهيره

حقق حسنية أكادير المغربي الفوز في الديربي أمام نادي بارادو الجزائري بثنائية نظيفة، على ملعب ولد موسى بالجزائر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

هدف الفريق المغربي الأول جاء في الدقيقة 26 عن طريق المهدي أوبيلا، قبل أن يضيف ياسين الرامي الهدف الثاني بعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق.

الفوز منح حسنية أكادير الانفراد بصدارة المجموعة الأخيرة بست نقاط، بينما يتذيل الفريق الجزائري المجموعة بنقطة وحيدة.

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في المباراة الثانية، تعادل نهضة بركان المغربي - خارج أرضه - أمام زاناكو الزامبي إيجابيًا بهدف لكل منهما.

الفريق المغربي تقدم أولًا في الدقيقة 15 بهدف جبريل شيخ أوتارا، لكن بعدها بعشر دقائق أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف كارليس زولو.

التعادل أبقى الفريق البركاني في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، متفوقًا على الوصيف موتيما بيمبي بفارق الأهداف، بينما يحل زاناكو ثالثًا بنقطتين فقط.

في المباراة الثالثة والأخيرة، تلقى النصر الليبي الهزيمة خارج أرضه بثلاثية نظيفة أمام هورويا الغيني، ليواصل فقد النقاط.

الفريق الليبي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، بينما يتصدر هورويا بأربع نقاط متفوقًا على دجوليبا بفارق الأهداف.