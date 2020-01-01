الكونفدرالية - تعادل المصري ونهضة بركان وهزيمة النصر وحسنية أكادير

مجموعات الكونفدرالية انتهت الليلة

اختتمت اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بمباريات الجولة السادسة.

المباراة الأولى، شهدت تعادل المصري البورسعيدي - خارج أرضه - أمام إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل منهما.

الفلسطيني محمود وادي تقدم أولًا للفريق البورسعيدي في الدقيقة السادسة، لكن عاد أصحاب الأرض وأدركوا التعادل في الدقيقة 20 بهدف إفياتي جيورجي.

المزيد من الفرق

كان المصري قد حسم تأهل لربع النهائي من الجولة الماضية، إذ جمع عشر نقاط من ست مباريات، بينما ودع الفريق النيجيري البطولة بست نقاط محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى.

المباراة الثانية، تلقى بها النصر الليبي الهزيمة أمام هورويا كوناكري الغيني بثنائية نظيفة، على استاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية "القاهرة".

الثنائية جاءت في الدقيقتين 11 و76 عن طريق يونيفاسي هايا ودراماني نيكيما "ضربة جزاء".

ولم تؤثر الهزيمة على تأهل النصر الذي حُسم الجولة الماضية، فقط تجمد رصيده عند ثماني نقاط، بينما ارتفع رصيد هورويا إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثانية.

في مباراة صامتة - بيراميدز يفوز على نواذيبو الموريتاني



المباراة الثالثة، تعادل بها نهضة بركان المغربي أمام زاناكو الزامبي، على الملعب البلدي لبركان بهدف لكل منهما.

البرتقالي تقدم في الدقيقة الثانية بهدف آلان تراوري، لكن الفريق الزامبي أدرك التعادل في الدقيقة 39 عن طريق رودجيرز كولا.

بالتعادل حافظ الفريق البركاني على تأهله متصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه زاناكو بعشر نقاط.

المباراة الرابعة والأخيرة، تلقى بها حسنية أكادير المغربي الهزيمة على أرضه أمام نادي بارادو الجزائري بثلاثية نظيفة، على ملعب أدرار.

ثلاثية بارادو جاءت في الدقائق 10 و72 و5+90 عن طريق أسامة قيسمون "هدفين" ويسري بوزوق.

رغم الهزيمة إلا أن الفريق المغربي تأهل متصدرًا لمجموعته برصيد 11 نقطة، بينما ودع بارادو البطولة برصيد ثماني نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.