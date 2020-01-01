الكونفدرالية – تأهل بيراميز رغم الهزيمة ونصف نهائي مغربي

نهاية مباريات دور ربع نهائي الكونفدرالية

انتهت مباريات إياب ربع نهائي الكونفدرالية، بتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي، ونصف نهائي مغربي بين حسنية أغادير ونهضة بركان.

المباراة الأولى انتهت بهزيمة بيراميدز بهدف نظيف من زناكو الزامبي بهدف نظيف، ولكن بيراميدز حجز لنفسه مقعداً في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لهدف.

وكرر حسنية أغادير فوزه على النصر الليبي في مباراة الإياب بهدفين دون رد بتوقيع كريم بركاوي ورضا عطاسي، ليتأهل لنصف النهائي بعد فوزه بسبعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وخسر إنيمبا النيجيري، من حوريا كوناكري الغيني، بهدفين دون رد ليتأهل الفريق الغيني لنصف النهائي، بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

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وأخيراً أتم نهضة بركان عقد المتأهلين بعد فوزه على المصري البور سعيدي، بهدف دون رد سجله العربي الناجي.

وبهذه النتيجة، يلعب بيراميدز مع حوريا في نصف النهائي الأول، ويلعب حسنيه اغادير مع مواطنه نهضة بركان في نصف النهائي الآخر يوم 3 مايو القادم.