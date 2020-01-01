الكونفدرالية - بيراميدز يؤمن صدارة المجموعة بالفوز على المصري

بيراميدز ينتصر بهدفين على المصري، ويضمن صدارة مجموعته.

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

بيراميدز رفع رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل إينوجو رينجرز ونواديبو المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

تقدم إيريك تراوري بالهدف الأول لفريق بيراميدز بالدقيقة 20، بعد كرة ركنية نفذها عبد الله السعيد، لترتد من أحمد مسعود حارس المصري، ليسددها تراوري قوية في المرمى.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء بالدقيقة 43 من زمن المباراة، بعد عرقلة أحمد مسعود حارس المصري، لإسلام عيسى صانع ألعاب المنافس.

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وأهدر عبد الله السعيد، ركلة الجزاء في الدقيقة 44، وذلك بعدما صوبها على يسار أحمد مسعود، الذي تحرك مع الكرة، وأمسك بها.

وتمكن نبيل عماد دونجا، من تسجيل الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 70، بعد تصويب الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة لمرمى أحمد مسعود، الذي لم يستطيع التصدي لها.

وانتهت المباراة بانتصار بيراميدز بهدفين دون رد على المصري، في مباراة شهدت أفضلية للأول، ليتمكن من حسم بطاقة الصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية.