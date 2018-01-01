الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقيمت أمس السبت، بعض مباريات ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت سبع مباريات لفرق عربية.

المباراة الأولى مع نصر حسين داي الجزائري، والذي عاد بالتعادل السلبي دون أهداف من زامبي خلال مواجهة جرين إيجيلز.

ويعد التعادل جيدًا للفريق الجزائري، حيث سيقام لقاء الإياب على أرضه وبإمكانه الحسم بالجزائر.

المباراة الثانية، حسمها التعادل أيضًا لكن هذه المرة التعادل الإيجابي بهدف بين أهلي طرابلس الليبي ونيو ستار دي دوالا الكاميرون، ليزيد الفريق الليبي من صعوبة التأهل عليه في لقاء الإياب بالكاميرون.

يحيى الزليتني تقدم أولًا للأهلي في الدقيقة 21 إلا أن نجونجانج تعادل للفريق الكاميرون في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

المباراة الثالثة، فاز بها النجم الساحلي التونسي أمام استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة، على الملعب الأولمبي بسوسة.

الثلاثة أهداف سجلها كريم العواضي وماهر الحناشي وأحمد العكايشي في الدقائق 27 و31 و52.

المباراة الرابعة، حقق بها نهضة البركان الفوز أمام الاتحاد الليبي بثلاثية نظيفة، بالمغرب.

آلان تراوري وحمدي لعشير ومحمد عزيز سجلوا للفريق المغربي في الدقائق 45 و75 و80 من عمر المباراة.

المباراة الخامسة، استمرت بها انتصارات العرب، حيث، انتصر الصفاقسي المغربي أمام جرين بافالوز الزامبي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الكيب المهيري بتونس.

سجل الأهداف علاء الدين المرزوقي "هدفين" وهاني عمامو وفراس شواط في الدقائق 28 و52 و81 و93، بينما جاء هدف الفريق الزامبي الوحيد في الدقيقة 41 بأقدام شيبيلي.

المباراة السادسة، حسمها التعادل السلبي بين هلال الأبيض السوداني وموكورا سبور الرواندي، بالسودان، وهي نفسها نتيجة المباراة السابعة بين اتحاد بلعباس الجزائري وإينوجو رينجرز النيجيري، بالجزائر.

يذكر أن مباريات الإياب من المقرر أن تقام أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الجاري.