الكونفدرالية - المصري وبارادو يتأهلان والصفاقسي وبن قردان يودعان

الديربي المغاربي أطاح بالسي آس آس أمام الفريق الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أسدل الستار اليوم الأحد، على دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بخطف المصري البوسعيدي وبارادو الجزائري بطاقة التأهل لدور الـ32 مكرر، بينما ودع الثنائي التونسي الصفاقسي واتحاد بن قردان.

الفريق البورسعيدي حقق الفوز أمام ماليندي الزنجباري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد بورسعيد.

الثلاثية سجلها أحمد ياسر "هدفين" وأوستين أموتو في الدقائق 4 و55 و60 من عمر اللقاء.

وكان المصري قد حقق الفوز في الذهاب بزنجبار برباعية مقابل هدف وحيد، ليصعد بنتيجة 7-2 في مجموع المباراتين.

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في المباراة الثانية، انتصر اتحاد بن قردان أمام بانداري الكيني بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب 7 مارس بتونس، لكنه ودع البطولة بالخسارة في الذهاب.

الفريق التونسي كان قد هُزم بكينيا ذهابًا بثنائية نظيفة، ليكون خاسرًا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، تعادل الصفاقسي سلبيًا أمام نادي بارادو دون أهداف، على ملعب الطيب المهيري بتونس.

لقاء الذهاب منح بطاقة التأهل لبارادو بفوزه به بنتيجة 3-1.