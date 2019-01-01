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الكونفدرالية - أهلي بنغازي يحقق فوزًا غير مريح على نصر حسين داي

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هل ينجح أهلي بنغازي في التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق فريق نادي الأهلي بنغازي الليبي، الفوز على نظيره نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب جبريل البقرماوي بالدقيقة 90 من زمن المباراة، وذلك ليقود فريقه لتحقيق فوزًا في الوقت القاتل.

أهلي بنغازي يحتاج لإنهاء مباراة العودة بالتعادل بأي نتيجة على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

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ويستضيف نصر حسين داي نظيره الأهلي بنغازي، مساء يوم السبت 19 يناير الجاري، في مباراة العودة بملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

نصر حسين داي مطالبًا بالفوز في مباراة العودة بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

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