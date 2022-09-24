"الكهرباء" تُجهز رومارينيو للمشاركة في كلاسيكو النصر!

الاتحاد يحاول تجهيز النجم البرازيلي بأي طريقة

كشفت تقارير صحفية، عن محاولات نادي الاتحاد لتجهيز البرازيلي رومارينيو من أجل خوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

كيف يتم تجهيز رومارينيو للكلاسيكو بالكهرباء؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن رومارينيو بدأ في أخذ جلسات كهربائية على موضع إصابته في العضلة الأمامية يوم السبت، من أجل تسريع وتيرة علاجه.

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Shahid Shahid

واتخذ الجهاز الطبي للاتحاد تلك الخطوة، من أجل تسريع تعافي رومارينيو، بعد بقائه 8 أيام داخل عيادة النادي، من أجل محاولة تجهيزه للكلاسيكو.

وتعرض رومارينيو للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الخليج، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي لم يستطع إكمالها.

ما هو آخر تطورات إصابة شراحيلي؟

وأضافت الصحيفة أن أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد، أزال يوم الجمعة الجبيرة التي تم وضعها على مفصل قدمه، حيث سيخضع لكشف طبي آخر.

ووضع الجزائري علي يقدح رئيس الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، برنامجًا خاصًا باللاعب، حدده بـ6 أسابيع، مضى منها 14 يومًا".

وتعرض شراحيلي للإصابة بمفصل القدم خلال مباراة الاتحاد أمام الرائد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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